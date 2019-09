Diretta Pro Vercelli Albinoleffe/ Streaming video e tv: piemontesi favoriti (Serie C)

Pro Vercelli Albinoleffe, in diretta dallo stadio Silvio Piola di Vercelli domenica 8 settembre 2019 alle ore 17.30, sarà una delle sfide in programma nella terza giornata del campionato di Serie C nel girone A. I piemontesi non sono riusciti a dare seguito alla buona partenza fatta registrare nel nuovo campionato, con una vittoria per 2-0 contro la matricola Pianese. In casa di un’altra neopromossa, il Lecco, i Bianchi sono caduti col medesimo punteggio, un 2-0 che ha dimostrato come manchi ancora continuità alla Pro. L’Albinoleffe aveva esordito vincendo 1-2 in casa della Pistoiese, senza riuscire però a ottenere la seconda vittoria consecutiva in casa contro la Pro Patria. Un’occasione sprecata per i seriani, che non sono riusciti a sfruttare la superiorità numerica contro i Bustocchi, pur rimontando il gol dello svantaggio subito repentinamente. Entrambe le squadre cercheranno dunque un acuto per proporsi subito ai piani alti della classifica.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Pro Vercelli Albinoleffe, alle ore 17.30, non si potrà seguire in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, sul digitale terrestre o sul satellite, che non trasmetteranno il match. Si potrà però vedere la partita in esclusiva in diretta streaming video via internet, con un abbonamento a Elevensports.it, con la piattaforma che offrirà il match tramite smart tv o pc sul sito, o con l’applicazione per dispositivi mobili come tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI PRO VERCELLI ALBINOLEFFE

Le probabili formazioni che scenderanno in campo in Pro Vercelli-Albinoleffe, oggi domenica 8 settembre 2019 presso lo stadio Silvio Piola. I padroni di casa piemontesi allenati da Gilardino schiereranno un 4-3-3 con Moschin; Franchino, Masi, Auriletto, Quagliata; Graziano, Schiavon, Varas; Azzi, Cecconi, Della Morte. Risponderà l’Albinoleffe di Zaffaroni schierata con un 3-5-2 e questo undici titolare: Savini; Canestrelli, Gavazzi, Riva; Gusu, Gelli, Genevier, Giorgione, Ruffini; Sibilli, Ravasio.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Secondo l’agenzia di scommesse Snai, Pro Patria favorita per la conquista dei tre punti contro l’Albinoleffe. Vittoria interna proposta a una quota di 2.35, l’eventuale pareggio viene quotato 3.00 mentre la vittoria in trasferta viene proposta a una quota di 3.05. Per quanto riguarda il totale dei gol realizzati nel corso della partita, per l’under 2.5 la quota viene fissata a 1.60, mentre l’over 2.5 viene proposto a una quota di 2.20.



