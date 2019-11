Diretta Pro Vercelli Carpi/ Streaming video tv: sfida incerta (Coppa Italia Serie C)

Pro Vercelli Carpi, che sarà diretta dal signor Stefano Nicolini e si gioca mercoledì 6 novembre 2019 alle ore 15.00 presso lo stadio Silvio Piola di Vercelli, sfida valevole per i sedicesimi di finale di Coppa Italia Serie C 2019-2020. Dopo il pareggio in casa dell’Olbia, la Pro Vercelli nel girone A resta al confine della zona play off e non è ancora riuscita a fare il giusto salto di qualità. Il Carpi invece nel girone B ha battuto 4-1 il Ravenna in uno dei tanti derby dell’Emilia-Romagna in cartellone, restando così agganciato al treno delle prime posizioni pur a -6 dal Padova capolista. La Pro Vercelli fa il suo esordio nella competizione, il Carpi ha invece già affrontato un turno di Coppa Italia di Serie C battendo 2-0 la Carrarese e accedendo così ai sedicesimi di finale da giocare però in trasferta a Vercelli, dove non ha mai vinto negli ultimi dieci anni. L’ultimo precedente disputato a Carpi ha visto gli emiliani battere 2-0 i piemontesi il 19 marzo del 2018.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pro Vercelli Carpi, mercoledì 6 novembre 2019, non sarà trasmessa sui canali televisivi in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite. Elevensports offrirà in esclusiva ai suo abbonati la diretta streaming video via internet dell’incontro, collegandosi tramite pc sul sito elevensports.it, oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone o tramite una smart tv sull’applicazione ufficiale Elevensports.

PROBABILI FORMAZIONI PRO VERCELLI CARPI

Le probabili formazioni che dovrebbero affrontarsi in Pro Vercelli Carpi, mercoledì 6 novembre 2019 alle ore 15.00 presso lo stadio Silvio Piola di Vercelli, sfida valevole per i sedicesimi di finale di Coppa Italia di Serie C. La Pro Vercelli allenata da Alberto Gilardino schiererà un 4-3-3: Moschin, Foglia, Masi, Benedetti, Quagliata, Mal, Schiavon, Erradi, Dentello Azzi, Comi, Rosso. Il Carpi guidato in panchina da Giancarlo Riolfo risponderà con un 4-3-1-2 così schierato: Nobile, Rossoni, Sabotic, Ligi, Sarzi, Hraiech, Pezzi, Saric, Jelenic, Vano, Biasci.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sul match, le quote dell’agenzia Snai considerano la Pro Vercelli favorita sul Carpi. Quota per l’affermazione interna fissata a 2.10, l’eventuale pareggio viene proposto a una quota di 3.30, mentre la vittoria in trasferta viene proposta a una quota di 2.90. Per chi invece punterà sul totale dei gol realizzato nel corso della partita, over 2.5 quotato 1.80, mentre la quota dell’under 2.5 viene offerta a 2.05.



