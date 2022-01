DIRETTA PRO VERCELLI JUVENTUS U23/ Video streaming tv: 4 precedenti al Silvio Piola

DIRETTA PRO VERCELLI JUVENTUS U23: I TESTA A TESTA

Diamo uno sguardo ai precedenti della diretta di Pro Vercelli Juventus U23. Il derby piemontese si è giocato a Vercelli in altre quattro occasioni. Il bilancio è nettamente in favore della squadra di casa che si è imposta in tre occasioni a fronte di un successo per i bianconeri. L’ultimo successo della Pro Vercelli risale ai sedicesimi di finale dei playoff dello scorso anno, una gara decisa da un gol di Costantino al minuto 83.

La Juventus U23 invece ha vinto una sola volta in casa della Pro Vercelli grazie a un gol di Stefano Beltrame al minuto 29. La gara in quell’occasione terminò col risultato finale di 0-1. I padroni di casa riuscirono a giocare ad alto livello la gara, senza però riuscire a trovare la strada del pareggio. Sarà interessante vedere quello che capiterà nella gara in campo oggi.

DIRETTA PRO VERCELLI JUVENTUS U23 STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pro Vercelli Juventus U23 di Serie C non sarà disponibile sui canali del satellite e del digitale terrestre. Per poter vedere la partita, come di consueto bisognerà affidarsi ad Eleven Sport. La piattaforma digitale, ormai da anni, detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite della terza serie italiana. Il portale garantisce la diretta streaming video per gli abbonati al servizio. Bisogna disporre di un dispositivo mobile o di una Smart Tv abilitata.

PRO VERCELLI JUVENTUS U23: GRANDE SFIDA AL SILVIO PIOLA

Pro Vercelli Juventus U23, in diretta domenica 23 gennaio alle ore 14:30 dallo stadio Silvio Piola di Vercelli, è valida per la ventitreesima giornata del Girone A di Serie C 2021-2022. Dopo il lungo stop causato dal Covid-19, la terza serie italiana torna in campo. La Pro Vercelli è già scesa in campo nel nuovo anno, avendo giocato il recupero contro il Lecco lo scorso mercoledì. In questa gara, la squadra di Franco Lerda ha pareggiato 0-0. I leoni sono in piena zona playoff, occupando la settima posizione in classifica con 25 punti, tre in meno rispetto all’avversaria odierna.

La Juventus U23, non scende in campo dallo scorso 21 dicembre. In quell’occasione, la squadra di Lamberto Zauli ha pareggiato contro la Pergolettese, gara terminata con il punteggio di 1-1. I bianconeri sono in sesta posizione con 28 punti, e la partita odierna rappresenta un vero e proprio scontro diretto. Nella partita di andata, disputata lo scorso settembre, a conquistare i tre punti è stata la Pro Vercelli, imponendosi sulla Juventus con il risultato di 0-2.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI PRO VERCELLI JUVENTUS U23

Andiamo a vedere le probabili formazioni della diretta Pro Vercelli Juventus U23, le quali si affronteranno nella gara valevole per la ventitreesima giornata del Girone A di Serie C. L’allenatore dei padroni di casa, Franco Lerda, dovrebbe schierare i suoi uomini con il modulo 4-3-3. Questo il probabile undici titolare della Pro Vercelli: Valentini, Auriletto, Masi, Cristini, Crialese, Vitale, Emmanuello, Iezzi, Rolando, Della Morte, Bunino.

Lamberto Zauli, tecnico della Juventus U23 dovrebbe rispondere schierando la sua squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la probabile formazione titolare della Juventus U23 per la trasferta di Vercelli: Israel; Leo, Ntenda, De Winter, Riccio; Palumbo, Miretti, Compagnon; Soulè, Brighenti, Cudrig.



