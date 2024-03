Diretta/ Pro Vercelli Mantova video streaming tv: spettacolo nelle ultime sfide! (Serie C, 2 marzo 2024)

DIRETTA PRO VERCELLI MANTOVA: TESTA A TESTA

La diretta della sfida che pone di fronte Pro Vercelli Mantova mentre scendere in campo due squadre che nelle ultime 5 partite hanno sempre dato spettacolo. Padroni di casa che non sono riusciti mai a battere il Mantova negli ultime 5 partite giocate contro, trovando due pareggi ma soprattutto tre sconfitte. La prima sfida che analizzeremo è quella giocata il 18 dicembre 2021 con il pareggio con il risultato di 1-1, maturato dopo le reti di Della Morte per i padroni di casa e Guccione per gli ospiti. Vittoria secca e netta per il Mantova il 24 Aprile 2022 con il risultato di 3-0.

Ad andare in rete Gerbaudo, Guccione e Monachello. La sfida più bella dal punto di vista lo spettacolo è sicuramente quella dell’undici dicembre 2022, terminata con un pareggio con il pirotecnico risultato di 3-3. Per il Mantova ad andare in rete Yeboah, Pierobon e un autogol di Dalla Morte; per la formazione piemontese doppietta firmata da Gatto e rete di Saco. Successo Mantova nella gara di ritorno con il risultato di 0-2, fino all’ultimo scontro di quest’anno con la vittoria di misura grazie alla rete di Muroni, dopo l’errore dal dischetto dell’esperto centrocampista ex Pordenone Burrai. (Marco Genduso)

DIRETTA PRO VERCELLI MANTOVA STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Per guardare in diretta Pro Vercelli Mantova ci sono molti metodi: il primo che vi consigliamo è tramite l’abbonamento del pacchetto Calcio di Sky, che sbloccherà i canali dal 251 in poi dove questo match verrà trasmesso. In alternativa, con le stesse modalità di abbonamenti e pacchetti, si potrà seguire questa partita anche sulla piattaforma di streaming online di NowTv.

LA PRESENTAZIONE

Siamo pronti a commentare in vostra compagnia un’altra grande partita di Serie C in questa diretta di Pro Vercelli Mantova, il fischio di inizio è fissato per oggi 2 marzo alle ore 18,30. I piemontesi affrontano la partita dopo tre sconfitte consecutive, l’ultima delle quali contro la Pergolettese in un duro 3-0 che ha fatto scivolare la squadra al nono posto in classifica.

Spostiamoci sull’altra parte del campo: il Mantova si trova comodamente al primo posto in classifica, nonostante nell’ultimo turno abbia ottenuto solo un pareggio per 1-1 contro il Novara. Dovrebbe essere un incontro già scritto, ma vedremo se gli dèi del calcio hanno altro in serbo per noi.

PRO VERCELLI MANTOVA: PROBABILI FORMAZIONI

Spostiamo l’attenzione dalla diretta di Pro Vercelli Mantova alle probabili formazioni che questo match ha da offrire, partiamo dai padroni di casa: ci si aspetta che Nepi assuma un ruolo chiave per invertire la rotta dopo le ultime prestazioni deludenti. La punta centrale sembra essere il giocatore più in forma nel recente passato e sarà fondamentale per la squadra piemontese.

Passando al Mantova, dovremmo vedere Mensah giocare in attacco da solo. Dotato di velocità e di una notevole prestanza fisica, si rende pericoloso sia nei movimenti rapidi che sulle palle inattive, fornendo un’opzione versatile per l’attacco della squadra.

PRO VERCELLI MANTOVA, LE QUOTE

Passiamo in ultima battuta alle quote della diretta di Pro Vercelli Mantova: grazie al sito di Bwin sappiamo che il segno 1 è quotato a 2,5 mentre il segno 2 a 1,6. Il pareggio invece porterebbe un secco 2 in moltiplicazione all’importo scommesso.











