DIRETTA/ Pro Vercelli Pergolettese video streaming tv: molti pareggi nei precedenti (Serie C 21 ottobre 2023)

DIRETTA PRO VERCELLI PERGOLETTESE: TESTA A TESTA

La diretta della sfida tra Pro Vercelli Pergolettese vede affrontarsi due formazioni che si ritrovano su un campo da calcio per l’undicesima volta. Il bilancio sorride al pareggio con ben il 50% delle volte. Segue la vittoria della Pergolettese con il 30%; il restante 20% invece, a favore della Pro Vercelli. La prima volta che le formazioni si sono affrontate è stato nel 2019 con il risultato di pareggio uno spento 0-0. Pergolettese che ottenne il primo successo sulla compagine piemontese nella gara di ritorno imponendosi 2-1, grazie alla rete nel finale di partita firmata dal difensore Bakayoko.

Il primo successo della Pro Vercelli avvenne nello stesso anno grazie alle reti di uno giovanissimo Zerbin e Comi. Piemontesi che riuscirono a replicarsi anche nella stagione dopo grazie al gol vittoria firmato dopo soltanto 10 minuti da Ronaldo. La sfida che ha presentato più gol è sicuramente quella del 21 novembre 2021, con vittoria della formazione gialloblù con il risultato di 4-0. L’ultima sfida in ordine temporale ha visto trionfare la Pergolettese con il risultato di 1-0. (Marco Genduso)

PRO VERCELLI PERGOLETTESE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Pro Vercelli Pergolettese sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Pro Vercelli Pergolettese in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

LA PRESENTAZIONE

Pro Vercelli Pergolettese, in diretta sabato 21 ottobre 2023 alle ore 16.15 presso lo stadio Silvio Piola di Vercelli, sarà una sfida valida per la nona giornata del campionato di Serie C. Entrambe le squadre si presentano all’appuntamento in rampa di lancio: Pro Vercelli reduce da 3 vittorie consecutive, l’ultima ottenuta con un pirotecnico 2-3 in casa della Giana Erminio.

Buon momento anche per la Pergolettese che ha vinto 2-0 in casa contro il Trento mettendo così in fila la seconda vittoria consecutiva, cremaschi noni in zona play off mentre la Pro Vercelli ha agganciato il quinto posto con l’ultimo successo. Per quanto riguarda i precedenti, l’ultima sfida di campionato in Piemonte tra le due squadre è quella del 19 novembre 2022, terminata con un pareggio col punteggio di 1-1.

PROBABILI FORMAZIONI PRO VERCELLI PERGOLETTESE

Le probabili formazioni della diretta Pro Vercelli Pergolettese, match che andrà in scena allo stadio Silvio Piola di Vercelli. Per la Pro Vercelli, Andrea Dossena schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Sassi; Iezzi, Parodi, Camigliano; Rodio, Iotti, Santoro, Emmanuello, Condello; Nepi, Maggio. Risponderà la Pergolettese allenata da Matteo Abbate con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Soncin; Tonoli, Arini, Piccinini; Bariti, Aucelli, Artioli, Figoli, Felicioli; Cesarini, Guiu Vilanova.

PRO VERCELLI PERGOLETTESE LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Pro Vercelli Pergolettese, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria della Pro Vercelli con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.10, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.40, mentre l’eventuale successo della Pergolettese, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.15.











