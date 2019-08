Diretta Pro Vercelli Rende/ Streaming video e tv: 1° turno Coppa Italia

Pro Vercelli Rende si gioca alle ore 18:30 di sabato 3 agosto, presso lo stadio Silvio Piola: rappresenta uno dei due anticipi della Coppa Italia 2019-2020, di cui inizia oggi il primo turno. Un percorso lungo per arrivare sino all’assegnazione del titolo; in queste prime gare sono coinvolte le formazioni di Serie C e dunque anche queste due. La Pro Vercelli ha provato a conquistare la promozione immediata lo scorso anno, è stata in corsa quasi fino al termine ma poi si è dovuta arrendere e non ha nemmeno superato i playoff, ma resta comunque una squadra di riferimento. Il Rende invece ha sognato le primissime posizioni nel girone C, ma poi ha vissuto una grave crisi di risultati ed è rimasta addirittura fuori dai playoff, vanificando un campionato che sarebbe potuto essere ben diverso. Ora entrambe inaugurano il nuovo anno sperando di fare un passo in più, considerando ovviamente i rispettivi obiettivi; intanto noi possiamo cercare di capire in che modo le due squadre saranno disposte sul terreno di gioco del Piola, dunque mentre aspettiamo la diretta di Pro Vercelli Rende analizziamo quelle che al momento sono le probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto non dovrebbe essere possibile assistere alla diretta tv di Pro Vercelli Rende, che non sarà trasmessa sui canali del nostro Paese; non sarà a disposizione nemmeno un servizio di diretta streaming video, ma per tutte le informazioni utili su questa partita potrete consultare le pagine ufficiali che le due società mettono a disposizione sui loro profili social, in particolare su Facebook e Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI PRO VERCELLI RENDE

Grande suggestione per Pro Vercelli Rende: Alberto Gilardino fa il suo esordio come allenatore e dovrebbe schierare la squadra piemontese con il 4-3-3. Le scelte ovviamente sono da valutare: potremmo immaginare Moschin in porta, Luca Crecenzi e Auriletto centrali difensivi con Iezzi e Volpi a fare i laterali bassi, mentre a centrocampo Schiavon sarebbe il playmaker di riferimento stretto tra Graziano e Sangiorgi. Nel tridente offensivo i ballottaggi sono vivi: puntiamo su Massimiliano Gatto e Rosso come esterni a supporto della prima punta Comi. Il Rende di Angelo Andreoli potrebbe avere un 4-4-2 come modulo di partenza: Luca Bruno e Calvanese centrali a protezione di Savelloni, Iacopo Galli e Origlio terzini, un centrocampo nel quale Sicuro e Rossini fanno gli esterni lasciando a Bonetto e Scimia il compito di presidiare il settore nevralgico. Negro e Vivacqua in questo momento sono favoriti per giocare come tandem offensivo, con il 4-3-3 attenzione a Leveque che potrebbe essere titolare.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che l’agenzia di scommesse Snai ha fornito per il pronostico su Pro Vercelli Rende indicano nei padroni di casa la squadra favorita: vale infatti 1,70 volte la somma messa sul piatto il segno 1 per la vittoria dei piemontesi, contro il segno 2 che identifica il successo calabrese e vi farebbe guadagnare una somma pari a 4,50 volte quanto investito. Il segno X, che come sempre regola l’eventualità del pareggio, porterebbe in dote un corrispettivo di 3,40 volte la puntata.



