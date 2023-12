DIRETTA/ Pro Vercelli Trento video streaming tv: ospiti avanti nei precedenti (Serie C, 8 dicembre 2023)

DIRETTA PRO VERCELLI TRENTO: TESTA A TESTA

La diretta della sfida Pro Vercelli Trento pone di fronte due formazioni che all’interno della propria storia si sono affrontate in 22 occasioni. Trento che ha avuto la meglio in nove partite. Sette sono stati i pareggi tra queste due formazioni mentre 6 i successi dei piemontesi. La prima volta che discorsi sono affrontate è stato il 24 ottobre 1971 con un pareggio a reti bianche. Per la prima vittoria di una delle due formazioni occorre aspettare l’anno dopo, più precisamente il 19 marzo 1972. Successo per il Trento con il risultato di 1-0.

Video/ Giana Erminio Trento (2-1) gol e highlights: doppietta di Fumagalli! (Serie C, 3 dicembre 2023)

La sfida con più gol ad oggi risultano essere due. La prima terminata con il risultato di 3-2 in favore della Pro Vercelli giocata il 12 ottobre 1975 seconda più recente del 10 settembre 2022, terminata con il risultato di 4-1 in favore del Trento. L’ultima sfida giocato formazioni risulta essere quella dell’8 gennaio 2023 con i successi esterno del Trento con il risultato di 1-2. (Marco Genduso)

DIRETTA/ Albinoleffe Pro Vercelli (risultato finale 0-1): Maggio guida il blitz (3 dicembre 2023)

PRO VERCELLI TRENTO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Pro Vercelli Trento sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Pro Vercelli Trento in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

LA PRESENTAZIONE

Pro Vercelli Trento, in diretta venerdì 8 dicembre 2023 alle ore 14.00 presso lo stadio Silvio Piola di Vercelli, sarà una sfida valida per la diciassettesima giornata del campionato di Serie C. La Pro Vercelli si trova attualmente al quarto posto nel Girone A di Serie C, con 28 punti ottenuti in sedici giornate. I “Leoni” hanno superato un inizio difficile, raccogliendo solo cinque punti nelle prime cinque giornate. Con due vittorie consecutive, nel derby contro l’Alessandria e contro l’AlbinoLeffe nell’ultimo turno, le “Bianche Casacche” si sono posizionate al quarto posto e ambiscono a una possibile partecipazione ai playoff promozione. La Pro Vercelli mantiene l’imbattibilità al “Piola” in questo campionato, risultando come la seconda migliore squadra del Girone A per quanto riguarda le prestazioni casalinghe, con 6 vittorie e 2 pareggi in otto partite.

DIRETTA/ Giana Erminio Trento (risultato finale 2-1): Fumagalli completa il sorpasso! (3 dicembre 2023)

Il Trento occupa attualmente la decima posizione nel Girone A di Serie C, con 22 punti ottenuti nelle prime sedici giornate. I gialloneri avevano iniziato bene con due vittorie e due pareggi nelle prime quattro giornate, ma hanno poi subito tre sconfitte e un pareggio nelle partite successive. Con quattro vittorie e quattro sconfitte nelle otto partite giocate in trasferta, il Trento si colloca al settimo posto per rendimento esterno nel Girone A, e ha conquistato tre punti sul campo del Mantova, capolista, lo scorso 19 novembre. Per rimanere in zona playoff, sarà fondamentale ottenere un risultato positivo nonostante le difficoltà del match al “Piola” contro la Pro Vercelli e gli strascichi dell’ultima sconfitta in casa della Giana Erminio.

PROBABILI FORMAZIONI PRO VERCELLI TRENTO

Le probabili formazioni della diretta Pro Vercelli Trento, match che andrà in scena allo stadio Silvio Piola di Vercelli. Per la Pro Vercelli, Andrea Dossena schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Sassi; Rodio, Camigliano, Parodi, Sarzi Puttini; Haoudi, Santoro, Iotti; Mustacchio, Nepi, Maggio. Risponderà il Trento allenato da Bruno Tedino con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Pozzer; Frosinini, Ferri, Garcia Tena, Obaretin Nosa; Di Cosmo, Sangalli, Brevi; Anastia, Petrovic, Barison.

PRO VERCELLI TRENTO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Pro Vercelli Trento, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria della Pro Vercelli con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.15, mentre l’eventuale successo del Trento, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.50.

© RIPRODUZIONE RISERVATA