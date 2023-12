DIRETTA/ Pro Vercelli Virtus Verona video streaming tv: ci sono appena 4 incroci (Serie C, 22 dicembre 2023)

DIRETTA PRO VERCELLI VIRTUS VERONA: TESTA A TESTA

La diretta di Pro Vercelli Virtus Verona è un confronto relativamente nuovo nel panorama calcistico italiano, con soli quattro incontri disputati finora. La Virtus Verona ha dimostrato di essere più avanti nel bilancio delle vittorie, riuscendo a conquistare i tre punti in due occasioni. Dall’altra parte, la Pro Vercelli è riuscita ad aggiudicarsi la vittoria solo una volta, mentre il pareggio è stato il risultato dell’incontro inaugurale tra le due squadre. L’ultimo confronto ha visto la Virtus Verona emergere con un netto 3-0, dimostrando una prestazione convincente.

Resta da vedere se l’andamento attuale sarà simile e se la Virtus Verona continuerà a dominare la sfida o se la Pro Vercelli sarà determinata a cambiare le carte in tavola. La patita tra Pro Vercelli e Virtus Verona offre l’opportunità di scoprire quale squadra uscirà vincitrice in questo giovane ma interessante duello calcistico. I presupposti per non annoiarci ci sono tutti e rimane solo da gustarsi questo interessante match di Serie C che come da previsioni dovrebbe regalarci davvero tanti gol. (agg. Gianmarco Mannara)

PRO VERCELLI VIRTUS VERONA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Pro Vercelli Virtus Verona sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Pro Vercelli Virtus Verona in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

LA PRESENTAZIONE

Pro Vercelli Virtus Verona, in diretta venerdì 22 dicembre 2023 alle ore 16.15 presso lo stadio Silvio Piola di Vercelli, sarà una sfida valida per la diciannovesima giornata del campionato di Serie C. Piemontesi per ripartire dopo l’ultima sconfitta subita in casa dell’Arzignano, un ko arrivato dopo tre vittorie consecutive che hanno lanciato i Bianchi allenati da Andrea Dossena al quarto posto nella classifica del girone A.

La Virtus Verona dalla sua ha risposto nell’ultimo turno disputato a un momento difficile, con gli scaligeri che venivano da un solo punto conquistato nelle ultime cinque partite disputate in campionato, vincendo contro la Pro Patria e dunque confermando la propria candidatura in zona play off. Il 18 febbraio scorso la Virtus Verona ha ottenuto una netta affermazione nell’ultimo match di campionato disputato in casa della Pro Vercelli, vincendo con un netto 0-3.

PROBABILI FORMAZIONI PRO VERCELLI VIRTUS VERONA

Le probabili formazioni della diretta Pro Vercelli Virtus Verona, match che andrà in scena allo stadio Silvio Piola di Vercelli. Per la Pro Vercelli, Andrea Dossena schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Sorzi; Silvestro, Bondioli, Potop; Sussi, Stronati, Di Quinzio, Di Gesù, Oddi; Alberti, Nelli. Risponderà la Virtus Verona allenata da Luigi Fresco con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Sibi; Mazzolo, Faedo, Ruggero; Daffara, Metlika, Mehic, Demirovic, Manfrin; Zigoni, Casarotto.

PRO VERCELLI VIRTUS VERONA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Pro Vercelli Virtus Verona, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria della Pro Vercelli con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.30, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.10, mentre l’eventuale successo della Virtus Verona, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.05.











