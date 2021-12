Diretta Virtus Bologna Sassari/ Streaming video tv: grande sfida! (basket)

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA SASSARI: SCARIOLO NON VUOLE SCHERZI

Virtus Bologna Sassari, diretta dagli arbitri Paternicò, Brindisi e Gonnella, si giocherà alle ore 17.30 di oggi pomeriggio, domenica 5 dicembre 2021, presso la Segafredo Arena naturalmente di Bologna per la decima giornata del campionato di Serie A di basket, che torna protagonista dopo la sosta per gli impegni della Nazionale. La diretta di Virtus Bologna Sassari sarà una partita di cartello tra due delle formazioni di spicco del basket italiano negli ultimi anni, anche se la classifica dice che la Virtus Segafredo Bologna con 14 punti è ancora ai vertici, all’inseguimento della capolista Milano, mentre il Banco di Sardegna Sassari con soli 6 punti sta soffrendo più del previsto.

Prima della sosta, la Virtus Bologna nella nona giornata aveva vinto per 90-82 un’altra partita di notevole spessore, cioè quella contro la Happy Casa Brindisi che aveva consegnato ai campioni d’Italia in carica il secondo posto solitario. Per Sassari c’era stata invece una bruciante sconfitta casalinga per un solo punto (74-75) contro Napoli, ennesima dimostrazione di un periodo a dir poco complicato per la Dinamo. Oggi andrà tutto secondo le previsioni oppure i sardi potranno fare la sorpresa? Ce lo dirà Virtus Bologna Sassari…

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA SASSARI STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Bologna Sassari sarà garantita agli abbonati sul canale Eurosport 2, mentre l’altro riferimento per seguire il match sarà naturalmente quello della diretta streaming video sulla piattaforma Discovery +, che trasmette su abbonamento tutte le partite del campionato di Serie A di basket italiana.

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA SASSARI: IL CONTESTO

Verso la diretta di Virtus Bologna Sassari, abbiamo già capito l’importanza di questa partita. Prima inseguitrice di Milano, la Segafredo Virtus di coach Sergio Scariolo deve essere collocata dietro ad un’Olimpia incontenibile (almeno in Italia), comunque questo non è un problema, perché in questa fase di una stagione ancora lunghissima conta essere nelle posizioni di vertice. Due settimane fa, come già accennato, era arrivata una vittoria molto importante in tal senso contro Brindisi, ora la Virtus riparte ancora da Bologna per cercare la vittoria pure contro Sassari.

Dall’altra parte, il discorso è ben diverso per la Dinamo, perché tre sole vittorie in nove partite (a fronte dunque di ben sei sconfitte) sono un bilancio decisamente deludente per Sassari. Pesa naturalmente l’imprevisto passo falso casalingo contro Napoli prima della sosta: sconfitta per una sola lunghezza, ma questa non è un’attenuante perché Sassari si è lasciata sfuggire un’occasione che era a portata di mano, chiaro segnale che i sogni di gloria per il momento sono ben lontani e che la priorità deve essere innanzitutto quella di non farsi risucchiare in coda, per poi eventualmente tornare a coltivare obiettivi più ambiziosi.

