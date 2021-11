Diretta Sassari Riesen Ludwigsburg/ Streaming video tv: già ultima spiaggia

Sassari Riesen Ludwigsburg, in diretta dal PalaSerradimigni della città sarda, si gioca alle ore 20.30 di questa sera, lunedì 8 novembre 2021, perché sarà l’anticipo della quarta giornata del girone A della stagione regolare della Champions League di basket 2021-2022. Siamo già ad un momento delicato, perché la diretta di Sassari Riesen Ludwigsburg ha di fatto già il sapore dell’ultima spiaggia per la Dinamo, che finora ha sempre perso e affronta i tedeschi che invece hanno sempre vinto.

Diretta/ Treviso Falco Szombathely (risultato finale 68-60): vittoria in rimonta!

Particolarmente delicata quindi è la situazione del Banco di Sardegna Sassari, che infatti ha già giocato tre partite e le ha perse entrambe, situazione opposta a quella del Riesen Ludwigsburg, che finora ha conosciuto solamente la vittoria. Ricordiamo che la prima di ogni giorno avrà accesso immediato alla seconda fase a gironi, la seconda e la terza andranno a spareggi e la quarta sarà eliminata subito. Il primato è già impossibile, ma bisogna vincere per non vedere sempre più lontani anche gli spareggi. Cosa potrà dunque succedere oggi in Sassari Riesen Ludwigsburg?

Diretta/ Darussafaka Brindisi (risultato finale 82-76) streaming: Olaseni 21 punti

DIRETTA SASSARI RIESEN LUDWIGSBURG STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Non dovrebbe essere garantita la diretta tv di Sassari Riesen Ludwigsburg, il riferimento più prezioso potrebbe allora essere la diretta streaming video che la Basketball Champions League metterà a disposizione tramite il proprio canale ufficiale su YouTube.

DIRETTA SASSARI RIESEN LUDWIGSBURG: IL CONTESTO

Presentando la diretta di Sassari Riesen Ludwigsburg, abbiamo già dovuto notare che purtroppo finora per la Dinamo Sassari in questa Champions League sono arrivate solamente amarezze e che c’è dunque il rischio dell’ultimo posto nel girone A, uno spauracchio da evitare per la compagine pugliese che di conseguenza deve cercare l’impresa contro la capolista per rimettersi in linea. L’andata in Germania era finita con una sconfitta per 94-81, ma Sassari ha perso anche con un pesantissimo 87-60 a Tenerife e con un altrettanto doloroso ko casalingo per 79-87 contro gli ucraini del Prometey.

Diretta/ Sassari Prometey (risultato 79-87) streaming video Rai: risultato finale!

Essere obbligati a vincere contro una rivale che finora ha sempre vinto non è di certo il massimo. Onore al Riesen Ludwigsburg, perché i tedeschi oltre al già citato successo casalingo contro la Dinamo ha fatto finora percorso completo vincendo per 80-69 contro Tenerife e facendo il colpo anche in Ucraina, con un perentorio 64-86 rifilato al Prometey.



© RIPRODUZIONE RISERVATA