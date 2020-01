Diretta Promitheas Venezia/ Streaming video tv: la Reyer va a Patrasso (Eurocup)

Promitheas Venezia si gioca alle ore 18:15 di martedì 21 gennaio (orario di casa nostra) presso la Dimitris Tofalos Arena di Patrasso: siamo nella terza giornata del gruppo F di basket Eurocup 2019-2020, nella seconda fase del torneo che è conosciuta come Top 16. Reduce dalla vittoria nel derby contro Brescia, la Reyer deve ora provare a fare il passo in avanti con un successo esterno: la situazione nel girone è ancora equilibratissima, tutte le squadre hanno una vittoria e una sconfitta e dunque ogni colpo fuori casa potrebbe contribuire a sparigliare le carte. Nella prima giornata disputata in trasferta, ovviamente per quanto riguarda questa Top 16, Venezia ha visto interrompersi la sua striscia di otto successi consecutivi: il ko sul parquet di Oldenburg è stato anche pesante nei termini, ora vedremo quello che succederà nella diretta di Promitheas Venezia ma nel frattempo possiamo anche valutare alcuni dei temi principali che sono legati a questa partita di Eurocup, aspettando la palla a due.

Salvo variazioni di palinsesto, la diretta tv di Promitheas Venezia non sarà disponibile sui canali del nostro Paese; potrete comunque assistere alla sfida di Eurocup, come di consueto, grazie alla piattaforma Eurosport Player che fornisce tutte le partite del torneo di basket in diretta streaming video. Dovrete essere abbonati e armarvi di dispositivi mobili quali PC, tablet e smartphone; sul sito www.eurocupbasketball.com troverete invece le informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori impegnati sul parquet.

Il girone di Top 16 nel quale si gioca Promitheas Venezia è, come detto, assolutamente equilibrato: la Reyer ha esordito perdendo malamente sul campo di Oldenburg per poi rifarsi con il successo su Brescia arrivato al Taliercio. I greci erano caduti al PalaLeonessa, ma poi hanno superato la squadra tedesca: questo ci dice che al momento il fattore campo è stato rispettato e adesso, proprio per aumentare le possibilità di qualificazione, i campioni d’Italia hanno bisogno di un colpo in trasferta. Nel campionato di Serie A1 gli orogranata hanno penato tantissimo nelle partite esterne, dimostrando di non avere il passo e l’intensità giusti per fare una buona corsa; discorso diverso tuttavia in Eurocup, dove le due sconfitte iniziali sono state soltanto un incidente di percorso visto che poi, come detto, sono arrivate otto vittorie. Sicuramente la Venezia di Walter De Raffaele ha tutte le carte in regola anche per arrivare in fondo alla Eurocup, ma dovrà essere brava innanzitutto ad avere la meglio di un Promitheas che nella prima fase aveva battuto anche la Virtus Bologna, che all’epoca dominava in ambito nazionale e internazionale.



