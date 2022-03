Diretta Venezia Virtus Bologna/ Streaming video tv: derby per volare alto! (Eurocup)

DIRETTA VENEZIA VIRTUS BOLOGNA: DERBY IN EUROCUP!

Venezia Virtus Bologna, che è in diretta dal Taliercio alle ore 20:00 di mercoledì 9 marzo, si gioca per la 14^ giornata nel gruppo B di basket Eurocup 2021-2022. Secondo derby europeo tra le due squadre: all’andata aveva vinto la Segafredo, ma nella classifica del girone è la Reyer a essere davanti: questo però perché Bologna ha già recuperato (vincendolo contro il Bursaspor) e dunque avendo lo stesso numero di vittorie (7) ma con una gara in più, laddove per Venezia è ancora da definire la data del recupero contro la squadra turca, di conseguenza Walter De Raffale entra nel turno con la quarta posizione.

Nessuna delle due al momento rischia l’esclusione dagli ottavi di finale, ma ovviamente entrambe tengono a vincere per migliorare la loro posizione ed evitare un incrocio sulla carta più ostico; ricordiamo che in campionato le V nere sono ripartite di slancio battendo Napoli, ma la Reyer ha colto dal canto suo un bel successo sul parquet di Trieste. Aspettando allora che la diretta di Venezia Virtus Bologna prenda il via, proviamo a scoprire quali possano essere alcuni dei temi che emergeranno dal derby di Eurocup in programma tra poche ore al Taliercio.

DIRETTA VENEZIA VIRTUS BOLOGNA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI EUROCUP

La diretta tv di Venezia Virtus Bologna verrà trasmessa sulla televisione satellitare, che garantisce la messa in onda delle partite di Eurocup in cui siano coinvolte squadre italiane: l’appuntamento in questo caso è su Sky Sport Arena (numero 204 del decoder), riservato agli abbonati che avranno la possibilità di seguire il match anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go. Ricordiamo poi che sul sito ufficiale del torneo, all’indirizzo www.eurocupbasketball.com, avrete libero accesso al tabellino play-by-play e il boxscore aggiornati in tempo reale.

DIRETTA VENEZIA VIRTUS BOLOGNA: RISULTATI E CONTESTO

Come abbiamo già detto, nella diretta di Venezia Virtus Bologna non ci sarà l’urgenza di vincere per ottenere la qualificazione agli ottavi di Eurocup ma la partita resta comunque delicata e soprattutto importante, perché le prime della classifica nel girone B (Gran Canaria, Valencia e Buducnost) sono sì tre corazzate ma con le quali, al netto delle gare secche, sia la Reyer che le V nere sanno di poter competere, e infatti la distanza nella graduatoria è tale da poter sperare anche di vincere il girone. Al momento comunque è complesso dire quale posizione sia migliore per il tabellone degli ottavi, escludendo ovviamente che tutte sperano di evitare Joventut Badalona e Partizan (ma non sarà il caso delle due italiane, almeno per ora).

Sicuramente la missione della Virtus Bologna in Eurocup è quella di vendicare quanto accaduto lo scorso anno e, discorso ovviamente legato, prendersi finalmente quella qualificazione in Eurolega che, dopo lo scudetto rimesso sulle maglie, è il passo successivo per tornare ad essere la corazzata di un tempo. Venezia allo stesso modo spera di fare strada, magari senza l’urgenza di fare quei passi da gigante che competono alla Segafredo; di sicuro prendersi la rivincita dopo il ko nel derby andata è una cosa che a Walter De Raffaele e i giocatori interessa molto, dunque vedremo quello che succederà sul parquet del Taliercio…



