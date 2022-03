DIRETTA VIRTUS BOLOGNA OLIMPIA LUBIANA/ Video streaming tv: ci sono tre precedenti

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA OLIMPIA LUBIANA: I TESTA A TESTA

La storia di Virtus Bologna Olimpia Lubiana con riferimento alla Eurocup è fatta di tre partite, che sono tutte recenti: sono tutte riferite all’anno solare 2021, l’ultima ovviamente è quella dell’andata del girone in corso che, lo scorso 8 dicembre, era stata vinta dalla Virtus Bologna con un 104-101 esterno. Le altre due gare sono invece quelle della Eurocup 2020-210, e poiché si trattava di Top 16 era già il nuovo anno: ricordiamo che quella Segafredo era arrivata in semifinale vincendo ogni singola partita giocata (ottenendo anche il successo in gara-1 contro l’Unics Kazan, prima di essere rimontata dai russi) e dunque aveva battuto due volte l’Olimpia Lubiana.

In casa, nel match di andata di metà gennaio, il successo era arrivato con il risultato di 90-76; nella capitale slovena invece la vittoria per i ragazzi di Sasha Djordjevic era maturata con un 108-98. In tre partite dunque la Virtus Bologna ha sempre raggiunto i 90 punti, e in due occasioni ha sforato quota 100: tre precedenti di buon auspicio, ma come sempre il giudice supremo sarà il campo e dunque tra poco scopriremo come andranno le cose nella 15^ giornata del gruppo B… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA OLIMPIA LUBIANA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Come sempre la diretta tv di Virtus Bologna Olimpia Lubiana sarà affidata alla televisione satellitare: gli abbonati Sky potranno seguire la partita di Eurocup, perché da questa stagione l’emittente ha preso in carico tutte le partite delle squadre italiane nella competizione. Ricordiamo anche la possibilità di diretta streaming video, senza costi aggiuntivi, grazie all’applicazione Sky Go – sempre ovviamente per i clienti – mentre il sito ufficiale del torneo, all’indirizzo www.euroleaguebasketball.net (all’apposita sezione dedicata alla Eurocup), fornirà tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

VIRTUS BOLOGNA OLIMPIA LUBIANA: PER GLI OTTAVI!

Virtus Bologna Olimpia Lubiana è in diretta alle ore 20:30 di mercoledì 16 marzo, presso la Segafredo Arena: partita valida per la 15^ giornata nel gruppo B di basket Eurocup 2021-2022, e match casalingo importante per la Segafredo che, dopo aver vinto in trasferta contro Venezia, occupa la quarta posizione in classifica e aspira a prendersi anche qualcosa di meglio, intanto vincendo questa sera otterrebbe la qualificazione agli ottavi ma sa anche che un ko consentirebbe agli sloveni di operare aggancio e forse sorpasso, così da peggiorare la situazione e creare qualche apprensione circa il nome dell’avversaria per il prossimo turno.

Ad ogni buon conto la Virtus Bologna sta bene, in campionato è reduce dalla vittoria del derby in volata ed è sempre un ottimo colpo psicologico ripresentarsi in campo dopo aver battuto la Fortitudo, naturalmente dal punto di vista delle V nere; vedremo allora quello che succederà nella diretta di Virtus Bologna Olimpia Lubiana, aspettando che la partita si giochi possiamo fare qualche rapida considerazione su quelli che sono i temi principali che potrebbero emergere dall’interessante serata della Segafredo Arena, perché tra poche ore saremo sul parquet…

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA OLIMPIA LUBIANA: RISULTATI E CONTESTO

Virtus Bologna Olimpia Lubiana rappresenta un altro test per le V nere: in Eurocup il passo è decisamente diverso rispetto a quello dominante dello scorso anno, ma visto come è finita la corsa al titolo e all’Eurolega Sergio Scariolo non vuole caricare di troppa pressione il suo roster, che ha fatto un paio di aggiunte di lusso in Daniel Hackett e Tornike Shengelia e ora aspetta di vedere all’opera il georgiano, che non ha esordito nel derby e potrebbe farlo questa sera. Due giocatori comunque che potranno dare una mano determinante nella corsa alla Eurocup; rispetto a come stanno andando le cose nel girone bisogna dire che la Virtus Bologna ha fatto parecchia fatica contro le big, praticamente ha perso tutti gli scontri diretti (o presunti tali) e questo potrebbe essere un tema da affrontare per quando si giocheranno gli ottavi. intanto però la Segafredo vuole definitivamente chiudere i conti con la qualificazione e migliorare la sua posizione in classifica, attenzione perché l’Olimpia Lubiana ha una vittoria in meno rispetto alle V nere e qualora sbancasse il parquet emiliano questa sera sarebbero in discussione anche il quinto e sesto posto…

