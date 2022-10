DIRETTA PSG BENFICA/ Video streaming tv: tre incroci, tutti in Champions League

DIRETTA PSG BENFICA: I TESTA A TESTA

Manca poco e potremmo immergerci nella diretta di PSG Benfica, con le due squadre pronta a darsi battaglia mentre la Juve resterà a vedere, prima di commentare la gara però diamo un’occhiata a quelli che sono i precedenti tra le due squadre per vedere se c’è una compagine che potremmo definire la favorita. Le due squadre si sono incontrate solamente tre volte e tutte e tre le volte in Champions League, il computo totale è di un equilibrio che ha dell’inverosimile.

benficInfatti il Benfica può contare su una vittoria in casa, il PSG può dire lo stesso mentre il pari è arrivato per la prima volta settimana scorsa in casa del Benfica. Regnerà l’incertezza quindi e biosgnerà fare attenzione anche sull’altro campo, visto che la Juventus proverà in tutti i modi a ribaltare una situazione che fino a questo momento la vede solamente in Europa League. (agg. Gianmarco Mannara)

PSG BENFICA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di PSG Benfica sarà riservata ai clienti Sky, che potranno seguire la partita di Champions League sul canale Sky Sport 255. La diretta streaming video di PSG Benfica sarà invece garantita da Sky Go, ma anche sulle piattaforme Now TV e Infinity + e pure in questi casi, sempre per i rispettivi abbonati.

PSG BENFICA: PARTITA IMPORTANTE ANCHE PER LA JUVE!

PSG Benfica, diretta dall’arbitro inglese Michael Oliver naturalmente presso lo stadio Parco dei Principi di Parigi, si giocherà per la quarta giornata del girone H di Champions League con fischio d’inizio alle ore 21.00 di questa sera, martedì 11 ottobre 2022. Partita che sarà fatalmente molto importante anche per la Juventus, di certo i tifosi bianconeri dalla diretta di PSG Benfica sperano che non esca un altro pareggio come settimana scorsa, perché inseguire il secondo posto diventa sempre più complicato se sia i francesi sia i portoghesi raccolgono punti ad ogni incontro.

In questo momento, PSG Benfica ha il sapore della sfida per il primo posto, obiettivo soprattutto per il Paris Saint Germain che avrà il vantaggio del fattore campo dopo il pareggio a Lisbona, mentre il Benfica sta dimostrando il proprio valore con risultati eccellenti, come la vittoria di Torino e poi naturalmente il pareggio contro la corazzata del girone. Alla Juventus probabilmente converrebbe tifare per una vittoria francese, ma naturalmente sarà il campo ad offrirci il verdetto e magari anche un bello spettacolo: cosa succederà nella diretta di PSG Benfica?

PROBABILI FORMAZIONI PSG BENFICA

Andiamo adesso a scoprire anche quali potrebbero essere le probabili formazioni per la diretta di PSG Benfica. I padroni di casa di Christophe Galtier potrebbero scendere in campo con il modulo 3-4-3 e questi possibili titolari: Donnarumma in porta; davanti a lui la difesa a tre con Sergio Ramos, Marquinhos e Danilo Pereira; i quattro centrocampisti potrebbero invece essere da destra a sinistra Hakimi, Verratti, Vitinha e Nuno Mendes; infine ecco l’attacco di lusso con il tridente Messi-Mbappé-Neymar.

La risposta del Benfica allenato dal tecnico tedesco Roger Schmidt potrebbe invece concretizzarsi a Parigi in un modulo 4-2-3-1, che potrebbe prevedere i seguenti undici titolari: Vlachodimos in porta; una retroguardia a quattro con Bah, António Silva, Otamendi e Grimaldo; nel cuore della mediana la coppia formata da Antonio Silva e Fernandez; infine nel reparto offensivo ecco Neres, João Mario e Rafa Silva da destra a sinistra sostegno della prima punta, che dovrebbe essere Gonçalo Ramos.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico sulla diretta PSG Benfica in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. I padroni di casa francesi partono nettamente favoriti e il segno 1 è quotato a 1,40, mentre poi si sale a quota 5,25 in caso di pareggio (segno X) e fino a 7,00 volte la posta in palio sul segno 2 qualora fosse il Benfica a vincere.

