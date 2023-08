DIRETTA PSG LENS/ Video streaming tv: risultati speculari un anno fa (Ligue 1, oggi 26 agosto 2023)

DIRETTA PSG LENS: I TESTA A TESTA

Presentando la diretta di Psg Lens possiamo parlare dei precedenti di questa partita: lo scorso anno i sangueoro avevano raccolto uno splendido 3-1 sui campioni di Francia, era il primo giorno di gennaio ma eravamo al Bollaert-Delelis, mentre al Parco dei Principi il Psg si era vendicato ottenendo allo stesso modo una vittoria per 3-1 (Kylian Mbappé, Vitinha e Leo Messi prima del gol della bandiera di Przemyslaw Frankowski). L’ultima volta in cui il Lens ha fatto punti nella capitale francese risale comunque all’aprile 2022, un 1-1 firmato da Messi e Corentin Jean; curiosamente, anche qui l’altro match di campionato era terminato con identico punteggio.

Se invece volessimo andare alla ricerca dell’ultimo successo del Lens al Parco dei Principi, dovremmo tornare parecchio indietro anche a causa dei tornei che i sangueoro hanno giocato nelle divisioni inferiori: la data giusta è quella del novembre 2006, dunque sostanzialmente 17 anni fa. Sulla panchina del Psg sedeva Guy Lacombe; il Paris Saint Germain si era anche portato in vantaggio con Sylvain Armand, ma il Lens aveva vinto la partita con una doppietta di Daniel Cousin cui aveva poi fatto seguito la rete di Olivier Thomert. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA PSG LENS STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Psg Lens viene affidata alla televisione satellitare: la partita di Ligue 1 sarà dunque un appuntamento riservato ai soli abbonati, che potranno selezionare il canale di riferimento attraverso il loro decoder. Ricordiamo che, come sempre, in assenza di un televisore sarà possibile assistere alla partita del campionato francese anche in diretta streaming video, opzione che non comporta costi aggiuntivi: basterà infatti attivare l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, utilizzando i dati del proprio abbonamento.

BIG MATCH PER IL RISCATTO!

Psg Lens è in diretta dal Parco dei Principi di Parigi, alle ore 21:00 di sabato 26 agosto: si gioca per la terza giornata della Ligue 1 2023-2024. Sarebbe il big match del campionato francese: l’anno scorso il Paris Saint Germain ha vinto il titolo con un solo punto di vantaggio sulla rivelazione Lens, che dunque ha guadagnato un fantastico ritorno ai gironi di Champions League. Oggi a dire il vero entrambe sono partite male: il Psg ha pareggiato due volte con un solo gol segnato, al Lens è andata anche peggio con un ko a Brest prima di un pareggio casalingo.

Ci sarà quindi tanta voglia di riscatto nella diretta di Psg Lens; soprattutto da parte della corazzata parigina, che ha vissuto un’estate davvero travagliata con addii illustri, e potrebbe anche non esser finita qui. Ad ogni modo vedremo se per Luis Enrique arriverà la prima vittoria in Ligue 1; aspettando che la diretta di Psg Lens prenda il via proviamo a fare qualche analisi circa le scelte che i due allenatori potrebbero operare qui al Parco dei Principi, andando a leggere insieme le formazioni ufficiali della partita.

PROBABILI FORMAZIONI PSG LENS

Psg Lens potrebbe essere l’occasione per vedere Mbappé titolare: decisivo dalla panchina nel pareggio di Tolosa, il supercampione valuta ancora il futuro a breve termine ma intanto può appunto giocare al centro dell’attacco, con Gonçalo Ramos che si sposterebbe a sinistra e Ousmane Dembélé che potrebbe agire titolare a destra, scalzando così Vitinha ma senza dimenticarsi di Asensio. A centrocampo lo stesso Vitinha è in ballottaggio con il giovanissimo Zaire-Emery; più sicure le maglie per Fabian Ruiz e il regista Ugarte. Davanti a Gigio Donnarumma ecco Skriniar e Marquinhos; Hakimi e Lucas Hernandez saranno invece i due laterali bassi.

Il Lens di Franck Haise agisce con il 3-4-2-1: in porta c’è Samba, davanti a lui la difesa composta da Medina, Danso (molto ricercato in sede di calciomercato, soprattutto dal Napoli) e Gradit, con i due esterni che si alzano sulla linea del centrocampo e sono Frankowski a destra e Machado a sinistra. Andy Diouf e Abdul Samed formano la cerniera nella zona nevralgica; Fulgini e Thomasson se la vedono con David Pereira da Costa per le due maglie sulla trequarti, davanti invece la prima punta dovrebbe essere Sotoca ma occhio al cambio di modulo, che farebbe tornare in gioco sia Guilavogui che Oscar Cortés.

QUOTE E PRONOSTICO

Aspettando la diretta di Psg Lens possiamo anche indicare quali siano le quote che l’agenzia Snai ha tracciato per il suo pronostico, sulla partita valida per la terza giornata di Ligue 1. Il segno 1 per la vittoria della squadra parigina vi farebbe guadagnare 1,55 volte la cifra che avrete scelto di investire; il segno X che regola l’ipotesi del pareggio vale 4,25 volte quanto messo sul piatto mentre con il segno 2, sul quale puntare per il successo della formazione sangueoro, la cifra che andreste a intascare sarebbe equivalente a 5,50 volte la vostra giocata con questo bookmaker.











