DIRETTA PSV LIVERPOOL, SFIDA IN OLANDA

Da una parte un buon cammino europeo, dall’altro letteralmente la perfezione. La diretta PSV Liverpool di mercoledì 29 gennaio 2025 alle ore 21:00 vede due formazioni che possono essere rispettivamente soddisfatte. Il club di Eindhoven ha ottenuto un successo pesante in casa della Stella Rossa per 3-2, rischiano una rimonta da 3-0 a 3-2. Questi tre punti hanno portato gli olandesi a 11 punti e in una situazione di relativa tranquillità circa la qualificazione.

Il Liverpool è invece l’unica squadra addirittura a punteggio pieno con 21 punti in 7 partite con 15 gol fatti e solamente 2 incassati. Uno di questi è stato registrato contro il Lille nella vittoria per 2-1 ad Anfield targata Salah e Elliott.

DOVE VEDERE DIRETTA PSV LIVERPOOL, STREAMING VIDEO

Siete interessati a vedere la diretta PSV Liverpool? Allora sappiate che l’unico modo è Sky con la diretta streaming affidata sempre a Sky Go con abbonato al pacchetto Calcio.

LE PROBABILI FORMAZIONI PSV LIVERPOOL

Il PSV scenderà in campo con il modulo 4-3-3: Davanti al portiere Benitez ci saranno Ledezma, Obispo, Boscagli e Mauro Jr. Til e Veerman insieme a Schouten giocheranno a centrocampo con Bakayoko, De Jong e Lang.

Il Liverpool replica con lo stesso assetto tattico. Kelleher in porta, quartetto difensivo Bradley, Quansah, Konate e Tsimikas. Nella zona nevralgica troveremo Endo, Szoboszlai e Elliott mentre in attacco Salah, Nunez e Diaz.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE PSV LIVERPOOL

Chi parte favorita per questa sfida? Paradossalmente il PSV dato che i Reds potrebbe fare turn over per risparmiare energie in campionato: 1 a 2.15, segno X a 3.70 e 2 fisso a 3.20. Gol e No Gol rispettivamente a 1.44 e 2.63.

