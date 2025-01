DIRETTA STELLA ROSSA PSV (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Ci siamo, la diretta Stella Rossa Psv sta per cominciare. Poco da dire sui serbi, ancora virtualmente in corsa per un posto nei playoff ma quasi eliminati, la Stella Rossa d’altro canto ha confermato il trend delle ultime campagne europee ed è andata incontro a sconfitte pesanti, ma l’incredibile 5-1 rifilato allo Stoccarda tiene accesa almeno una fiammella di speranza pur se difficilmente ritroveremo questa squadra nella fase ad eliminazione diretta della Champions League. Il Psv ovviamente ha più possibilità, ma la sua situazione non è straordinaria: i punti raccolti dagli olandesi nel super girone sono appena 8.

Fuori casa non sono ancora arrivate vittorie: ko contro Juventus e la sorpresa Brest, pareggio contro il Psg mentre a Eindhoven se non altro il Psv ha saputo battere Girona e Shakhtar rimanendo così in corsa per un posto nei playoff, ma attenzione perché mercoledì prossimo ci sarà la sfida al Liverpool e dunque non vincere stasera potrebbe significare chiudere definitivamente le speranze. Ce lo dirà il campo tra pochi istanti, finalmente qui è tutto pronto e dunque possiamo metterci comodi per seguire insieme la partita del Marakanà: la diretta Stella Rossa Psv sta davvero per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

STELLA ROSSA PSV IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE

Sui canali di Sky Sport sarà disponibile la diretta Stella Rossa PSV in tv; l’abbonamento quindi servirà anche per la diretta streaming video, con i servizi di Sky Go o Now TV.

STELLA ROSSA PSV: SPERANZE SOPRATTUTTO PER GLI OLANDESI

Ci si giocherà molto alle ore 21.00 di oggi, martedì 21 gennaio 2025, con la diretta Stella Rossa PSV dal celebre Marakana di Belgrado, per la Champions League: potrebbero esserci in ballo le ultime speranze per i padroni di casa, che però finora hanno perso cinque partite su sei e quindi vedono molto lontani anche i playoff. In casa del Milan in verità la Stella Rossa aveva sfiorato un pareggio che avrebbe fatto molto bene, adesso però è inutile pensarci perché bisogna solo vincere per avere ancora qualche speranza nell’ultimo turno di settimana prossima.

D’altro canto la diretta Stella Rossa PSV è importante soprattutto per gli ospiti olandesi, il cui cammino si è complicato con la sconfitta in casa del Brest nella scorsa giornata, ma che con 8 punti coltivano ancora ambizioni più che legittime. Per il PSV Eindhoven sarebbe quindi fondamentale fare risultato a Belgrado, anche se la Stella Rossa in casa può essere insidiosa per chiunque. Gli olandesi dovranno mettere sul piatto le loro superiori qualità, specie nella fase difensiva, ma ne saranno capaci? Dovrà dircelo la diretta Stella Rossa PSV…

PROBABILI FORMAZIONI STELLA ROSSA PSV

Lo squalificato Jovanovic e un paio di infortunati saranno assenti per i padroni di casa dalle probabili formazioni per la diretta Stella Rossa PSV. I serbi proporranno Glazer in porta; terzino destro Rodić, con i difensori centrali Djiga e Spajić e sulla sinistra Seol per completare la difesa a quattro; i mediani Elšnik e Krunić saranno nel cuore della manovra, mentre Radonjić, Ivanić e Silas giocheranno da destra a sinistra sulla trequarti, aprendo il reparto offensivo alle spalle del centravanti Ndiaye.

Dams e Tillman sono invece squalificati per gli ospiti olandesi, che in comune con la Stella Rossa hanno il modulo 4-2-3-1. Indicando gli undici possibili titolari, ecco il portiere Benitez protetto da Mauro Junior, Boscagli, Flamingo e Ledezma nella retroguardia a quattro; nel cuore del gioco Saibari e Schouten; l’ala destra Bakayoko apre invece l’attacco del PSV Eindhoven, con Til e sulla sinistra Lang dietro alla prima punta De Jong.

IN CHIUSURA, PRONOSTICO E QUOTE

Eccoci infine allo spazio per il pronostico e le quote Snai per la diretta Stella Rossa PSV. Pur se in trasferta, dovrebbero essere favoriti gli olandesi, infatti il segno 2 è quotato a 1,73, mentre poi dobbiamo rilevare che sia il segno 1 sia il segno X varrebbero entrambi 4,25 volte la posta.