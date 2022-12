Diretta Psv Milan/ Streaming video tv: trasferta di lusso per Pioli! (amichevole)

DIRETTA PSV MILAN: AMICHEVOLE AFFASCINANTE!

Psv Milan sarà in diretta dal Philips Stadion di Eindhoven, alle ore 18:15 di venerdì 30 dicembre: amichevole di lusso per i rossoneri, che fanno visita alla squadra olandese che fa parte delle tre grandi della Eredivisie (le altre sono ovviamente Ajax e Feyenoord) e che ricorda con piacere per averla eliminata in un tiratissimo doppio confronto in una Champions League di ormai quasi vent’anni fa. Il Milan si avvicina a grandi passi alla ripresa ufficiale della stagione, ritrovando anche i nazionali che hanno fatto ritorno dai Mondiali; la prima amichevole contro una big (l’Arsenal) non è andata bene perché è maturata una sconfitta.

Ad ogni modo la stagione di Stefano Pioli e del Milan si può ritenere positiva: i rossoneri sono secondi in campionato anche se ben staccati da un Napoli che per ora non ha minimamente accennato a rallentare, mentre in Champions League hanno finalmente superato il girone e ora se la vedranno con il Tottenham, sapendo di avere possibilità concrete di raggiungere i quarti. Aspettando che la diretta di Psv Milan prenda il via, proviamo adesso a fare la nostra rapida valutazione sulle scelte che potrebbero essere operate dai due allenatori al Philips Stadion, leggendo insieme le probabili formazioni di Psv Milan.

In Psv Milan potremmo già vedere all’opera i nazionali anche nella squadra di Ruud Van Nistelrooy: dunque possiamo ipotizzare un 4-2-1-3 con André Ramalho e Obispo a proteggere il portiere Walter Benitez, poi due terzini che possono essere Mwene e Max con una linea di centrocampo formata da Erick Gutierrez e Sangaré, comunque coadiuvata da Til che sarà il collante anche con il tridente. Qui potrebbe giocare Gakpo reduce da un grande Mondiale (almeno nella fase a gironi), largo a sinistra con Xavi Simons o El Ghazi a destra e Luuk De Jong centravanti.

Nel Milan dà ancora forfait Maignan, che allunga i tempi di recupero: in porta quindi spazio alla staffetta Tatarusanu-Mirante, poi Kjaer potrebbe prendere posto al fianco di Tomori o Kalulu e sulle fasce agirebbero eventualmente Dest e Ballo-Touré, con Calabria comunque pronto. In mezzo al campo si va per la conferma della coppia Bennacer-Tonali, davanti invece potrebbero giocare i due belgi Saelemaekers e De Ketelaere con Rafael Leao che agirebbe a sinistra. In attacco il punto di domanda è Giroud, nel caso sarà pronto Origi a farne le veci.

