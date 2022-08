Diretta Rangers PSV/ Streaming video tv: è corsa per un posto in Champions League

DIRETTA RANGERS PSV: BIG MATCH IN CHAMPIONS LEAGUE!

Rangers PSV andrà in scena in diretta questa sera a partire dalle ore 21.00. Le due squadre si affrontano per la gara di andata dei play-off che mettono in palio un posto nella fase a gironi di Champions League. Soltanto una squadra tra quella scozzese e quella olandese potrà ottenere l’ambita qualificazione. È per questo motivo che sarà necessario ottenere un’ottima partenza e in occasione della gara di ritorno dare il tutto per tutto per completare l’opera.

Le due compagini, da parte loro, hanno finora compiuto un percorso piuttosto breve ai preliminari della competizione. Hanno infatti dovuto avere la meglio soltanto su un avversario a testa, entrando in scena nel terzo turno. Per quanto riguarda gli scozzesi si è trattato della Royal Union Saint Gilloise. All’andata erano stati battuti per 2-0, ma al ritorno sono stati bravi a rimontare. Per quanto riguarda gli olandesi, invece, la sfidante era insidiosa: il Monaco. Soltanto ai supplementari del doppio confronto è arrivato il trionfo grazie ad una rete di De Jong.

DIRETTA RANGERS PSV STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta di Rangers PSV sarà visibile in diretta in tv in chiaro su Italia 1. Mediaset infatti ha acquisito i diritti di questa edizione di Champions League. La telecronaca di questa partita sarà affidata a Massimo Callegari e Roberto Cravero. Per coloro che volessero vedere Rangers PSV in diretta video streaming, inoltre, la gara sarà disponibile anche su Mediaset Infinity. Non dovranno fare altro che collegarsi alla piattaforma e selezionare il canale stabilito per accedere alla visione.

PROBABILI FORMAZIONI RANGERS PSV

Le probabili formazioni di Rangers PSV anticipano che sarà una partita avvincente e soprattutto che i due allenatori metteranno in campo i loro uomini migliori con l’obiettivo di staccare il pass per la Champions League. In particolare gli occhi saranno puntati su Tavernier da un lato, che ha segnato sette gol nelle ultime cinque partite casalinghe in Europa, e su Veerman dall’altro lato, che ha segnato in tre delle sue ultime quattro presenze. Gli indisponibili sono invece Roofer, Helander e Hagi per i padroni di casa e Mauro Jr, Madueke, Boscagli, Vertessen e Vinicius per gli ospiti.

Andiamo a quelli che dovrebbero essere gli undici titolari. Per quanto riguarda gli scozzesi il tecnico van Bronckhorst dovrebbe scendere in campo con il consueto 4-3-3: McLaughlin; Tavernier, Goldson, Sands, Barisic; Arfield, Lundstram, Lawrence; Tillman, Colak, Kent. Per quanto riguarda gli olandesi il tecnico van Nistelrooy dovrebbe optare per un 4-2-3-1: Benitez; Mwene, Teze, Obiso, Max; Sangare, Veerman; Bakayoko, Simons, Gakpo; de Jong.

QUOTE RANGERS PSV

Infine in vista dell’inizio della diretta diamo un’occhiata alle quote di Rangers PSV. I bookmakers preannunciano che la partita sarà equilibrata. L’agenzia di scommesse Eurobet propone infatti la vittoria degli scozzesi (con il segno 1) a 2.55 e il trionfo degli olandesi (con il segno 2) a 2.60. Una differenza minima. Il pareggio (con il segno X) è proposto invece a 3.30.

