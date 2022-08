Risultati Champions League/ Diretta gol live score, ritorno 3° turno preliminare

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE:

I risultati Champions League saranno nuovamente protagonisti oggi, martedì 9 agosto 2022: l’appuntamento sarà infatti con tutte le partite di ritorno del terzo turno preliminare della Uefa Champions League 2022-2023, dal momento che domani il palcoscenico sarà interamente riservato alla Supercoppa Europea. Il sogno magari sarebbe quello di giocare l’anno prossimo la partita che vede stavolta il Real Madrid come protagonista in qualità di campione d’Europa, anche se partendo dai preliminari naturalmente l’impresa si annuncia decisamente complicata, anche solo per arrivare alla fase a gironi.

Sono qualificate di diritto alla fase a gironi infatti ben 26 squadre in totale tra cui Milan, Inter, Napoli e Juventus, citate in ordine di classifica alla fine dello scorso campionato di Serie A. Di conseguenza, la “maratona estiva” dei risultati Champions League promuoverà appena sei squadre alla fase a gironi della massima competizione europea: nel mese di luglio abbiamo già vissuto i primi due turni, adesso spazio al terzo e infine ci saranno anche i playoff, l’obiettivo è andare avanti il più possibile, eventualmente anche nelle competizioni minori tramite i vari ripescaggi, anche se adesso crescono le speranze di arrivare alla “vera” Champions League.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: LE PARTITE DI OGGI

Andiamo allora ad elencare tutte le partite di oggi che ci daranno i risultati Champions League per le partite di ritorno del terzo turno preliminare, ricordando che (come già nella scorsa stagione) non vale più la regola sui gol in trasferta. Considerando sempre il fuso orario italiano, alle nostre ore 18.00 si giocherà già la prima sfida, che sarà Zalgiris Bodø/Glimt. Alle ore 19.00 si entrerà poi decisamente nel vivo grazie ad altre tre partite in contemporanea, per la precisione avremo a quell’ora il fischio d’inizio per Apollon Limassol Maccabi Haifa, Viktoria Plzen Sheriff Tiraspol e anche Pyunik Stella Rossa.

I risultati Champions League proseguiranno poi alle ore 19.45 con Midtylland Benfica, mentre alle ore 20.00 ci attenderanno Ferencvaros Qarabag e pure Dinamo Zagabria Ludogorets. Sempre più nel cuore della serata, ecco che alle ore 20.30 cominceranno anche Psv Eindhoven Monaco e Sturm Graz Dinamo Kiev, infine chiuderà il programma di questo ricchissimo martedì di calcio internazionale con il terzo turno preliminare di Champions League alle ore 20.45 la partita Rangers Glasgow St. Gilloise.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, RITORNO 3° TURNO PRELIMINARE

ore 18.00

Zalgiris Bodø/Glimt (and. 0-5)

ore 19.00

Apollon Limassol Maccabi Haifa (0-4)

Viktoria Plzen Sheriff Tiraspol (2-1)

Pyunik Stella Rossa (0-5)

ore 19.45

Midtylland Benfica (1-4)

ore 20.00

Ferencvaros Qarabag (1-1)

Dinamo Zagabria Ludogorets (2-1)

ore 20.30

Psv Eindhoven Monaco (1-1)

Sturm Graz Dinamo Kiev (0-1)

ore 20.45

Rangers Glasgow St. Gilloise (0-2)











