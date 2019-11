Diretta Ravenna Feralpisalò/ Streaming video tv: sfida dura per Foschi (Serie C)

Ravenna Feralpisalò, diretta dall’arbitro Gino Garofalo, è la partita in programma oggi, lunedi 11 novembre 2019, valida per la 14^ giornata di Serie C: fischio d’inizio fissato per le ore 20,00. Questo lungo turno del girone B del terzo campionato italiano si chiuderà solo questa sera con la diretta tra Ravenna e Feralpisalò, partita che vedrà protagoniste due squadre con obbiettivi molto diversi. Padroni di casa in questo lunedi sono i romagnoli di Foschi, che dopo pure il KO nel secondo turno della Coppa Italia di Serie C col Cesena, proveranno oggi a riscattarsi almeno in campionato, anche se partono dalla 13^ piazza con 14 punti. Di contro però ci sarà un avversario ben temibile, come i leoni del garda di Sottili, che puntano ai play off a fine stagione e per ora registrano un ottimo stato di forma, come ci raccontano le 6 vittorie (l’ultima con la Triestina) ottenute negli ultimi 7 turni di campionato.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Ravenna Feralpisalò non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione: l’appuntamento classico con le partite di Serie C è sulla piattaforma Eleven Sports, che ancora una volta fornisce tutte le gare della stagione (Coppa Italia compresa) in diretta streaming video ai suoi abbonati, con l’alternativa dell’acquisto del singolo evento ad un prezzo precedentemente fissato. Per seguire le immagini dunque dovrete avere a disposizione apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA RAVENNA FERALPISALO’: LE PROBABILI FORMAZIONI

Per le probabili formazioni della diretta di Serie C Ravenna Feralpisalò, questa sera, il tecnico dei romagnoli Foschi punterà ancora tutti sul 3-5-2 già impostato a inizio stagione, dove sarà sempre Spurio il titolare tra i pali. In difesa i primi nomi in lizza sono quelli di Nigretti, Jidayi e Ronchi, mentre nonostante i ballottaggi possibili per la mediana si faranno avanti Ricchi, D’Eramo, Selleri, Lora e Grassini. Sono poi maglie confermate in attacco con nocciolini e Giovinco, ma Raffini scalpita dalla panchina. Per la Feralpisalò sarà confermato il classico albero di Natale, dove sarà il capitano Caracciolo la prima punta: Scarsella e Maiorini giocheranno come esterni. Per la mediana dello schieramento di Sottili ci sarà spazio per Magnino, Pesce e Altobelli, mentre in difesa ecco la coppia di centrali Giani-Rinaldi, mentre saranno contessa e Zambelli a giocare in corsia.

QUOTE E PRONOSTICO

A dispetto del fattore campo, ecco che sono i leoni del Garda oggi i netti favori alla vittoria nella 14^ giornata di Serie C. Il portale di scommesse snai per l’1×2 ha assegnato alla Feralpisalò la quota di 2,55 al successo contro la più elevata 2,80 del Ravenna: il pareggio vale invece 2,95.



