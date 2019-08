Diretta Ravenna Sanremese/ Streaming video e tv: al Benelli per la Coppa Italia

Ravenna Sanremese, che sarà diretta dal signor Monaldi, si gioca alle ore 17:30 di domenica 4 agosto: la partita è valida per il primo turno della Coppa Italia 2019-2020, siamo al Bruno Benelli dove naturalmente i romagnoli partono favoriti nella gara che verrà disputata sulla distanza dei 90 minuti, dunque con la possibilità di andare ai tempi supplementari ed eventualmente anche ai calci di rigore per stabilire chi passerà il turno. Il Ravenna lo scorso anno ha disputato un campionato tutto sommato discreto, anche se ha avuto troppi alti e bassi che alla fine ne hanno condizionato la posizione di classifica nel suo girone; la Sanremese, che ancora l’anno scorso era conosciuta come Unione Sanremo, è reduce da due secondi posti in Serie D e non è mai riuscita a vincere i playoff, dunque per la stagione che va a cominciare farà ancora parte della quarta divisione. Ora, mentre aspettiamo la diretta di Ravenna Sanremese, andiamo a vedere in che modo le due squadre si potrebbero disporre sul terreno di gioco leggendo le probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Ravenna Sanremese, salvo variazioni di palinsesto, non dovrebbe essere trasmessa dalla televisione di stato: non sarà dunque possibile assistere alla partita di Coppa Italia nemmeno con un servizio di diretta streaming video, ma per tutte le informazioni utili potrete consultare le pagine ufficiali che le due società mettono a disposizione sui loro account social, con particolare riferimento a Facebook e Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI RAVENNA SANREMESE

Le probabili formazioni di Ravenna Sanremese ci presentano i romagnoli schierati con il 3-5-2: davanti a Cincilla, nuovo acquisto dal Renate, potrebbero agire Sirri, Jidayi e Pellizzari con due esterni prettamente difensivi che dunque possiamo individuare in Grassini e Ricchi. Al centro dello schieramento di centrocampo andrà quasi certamente Papa, così come sono quasi certe le maglie per Selleri e Martorelli sulle mezzali; nel tandem offensivo potremmo vedere Nocciolini, che ha rinnovato il prestito, e Raffini. Nicola Ascoli, nuovo allenatore della Sanremese, potrebbe puntare su un 4-3-3 con la presenza di Caruso in porta e una linea difensiva con Manes e Alex Gagliardini davanti a lui, mentre sugli esterni andrebbero a giocare Fiore e Montanaro. In mezzo Bellanca con Fenati e capitan Taddei, davanti invece potrebbero avere un’occasione Vitiello, come centravanti, con Demontis a destra e Scalzi dall’altra parte.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote per Ravenna Sanremese, secondo l’agenzia di scommesse Snai, indicano nei romagnoli la chiara favorita: il segno 1 per la loro vittoria vale 1,35 volte la puntata con questo bookmaker, arriviamo già a 4,50 volte la somma messa sul piatto per il pareggio – regolato dal segno X – mentre l’ipotesi del successo ligure è quella per la quale dovrete giocare il segno 2, grazie al quale andreste a vincere una somma pari a 7,50 volte la cifra investita.



