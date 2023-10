DIRETTA LIPSIA MANCHESTER CITY/ Video streaming tv: avversarie un anno dopo! (Champions, 4 ottobre 2023)

DIRETTA LIPSIA MANCHESTER CITY: I TESTA A TESTA

Ci sono quattro precedenti nella diretta di Lipsia Manchester City: scherzi dei sorteggi, le due squadre si affrontano quest’anno per la terza edizione consecutiva di Champions League. La prima volta nel girone, poi agli ottavi nella passata edizione: il Manchester City in casa ha sempre fatto la voce grossa, tanto da segnare la bellezza di 13 gol in un 6-3 del settembre 2021 e nel famoso 7-0 del marzo scorso, contrassegnato dalla manita di Erling Haaland che poi, parole di Pep Guardiola tra il serio e il faceto, era stato tolto dal campo per impedirgli di superare il record di Leo Messi.

Attenzione però ai testa a testa: alla Red Bull Arena il Manchester City non ha mai vinto. Lo scorso febbraio era finita 1-1: a Riyad Mahrez aveva risposto Josko Gvardiol, poi acquistato a peso d’oro dai Citizens in estate. Nel match di ritorno del gruppo A (dicembre 2021), il Lipsia aveva addirittura vinto: reti di Dominik Szoboszlai e André Silva, tardiva la reazione del Manchester City con il gol di Mahrez e subito dopo gli inglesi erano rimasti in inferiorità numerica per l’espulsione di Kyle Walker. Curiosità: Mahrez ha segnato tre gol in quattro partite contro il Lipsia, ed è l’unico calciatore del Manchester City ad essere andato a segno qui alla Red Bull Arena. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA RB LIPSIA MANCHESTER CITY STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI CHAMPIONS LEAGUE

LIPSIA MANCHESTER CITY: GUARDIOLA RISCHIA QUALCOSA!

RB Lipsia Manchester City, in diretta mercoledì 4 ottobre 2023 alle ore 21.00 presso la Red Bull Arena di Lipsia sarà una sfida valida per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League. Il Lipsia inizia la nuova stagione con l’obiettivo di sfidare i vertici del calcio tedesco e spera di mettere fine al dominio del Bayern Monaco. Marco Rose è stato confermato come allenatore. La stagione è iniziata positivamente per il Lipsia, con la vittoria in Supercoppa contro il Bayern Monaco per 3-0. Ha iniziato bene anche in campionato, accumulando 13 punti nelle prime sei partite e trovandosi a soli tre punti dalla vetta. Tuttavia, nell’ultimo turno hanno pareggiato 2-2 in casa contro il Bayern Monaco. In Champions League, il club della Red Bull ha vinto 3-1 contro lo Young Boys nella prima partita stagionale.

Il Manchester City arriva da una stagione trionfale in cui ha vinto tutto in Inghilterra e in Europa. Anche se confermarsi non sarà semplice, i Citiziens hanno la squadra giusta per competere in tutte le competizioni. Sotto la guida di Pep Guardiola, la squadra ha apportato alcune modifiche, con l’addio di Gundogan e l’arrivo di Kovacic. Hanno iniziato bene in Premier League, trovandosi in testa alla classifica con 18 punti. Tuttavia, nell’ultimo turno hanno subito la loro prima sconfitta in campionato, perdendo 2-1 contro il Wolverhampton, ko che si è aggiunto a quello in Coppa di Lega contro il Newcastle. In Champions League, esordio vincente per 3-1 contro la Stella Rossa nella prima partita per il Manchester City.

PROBABILI FORMAZIONI RB LIPSIA MANCHESTER CITY

Le probabili formazioni della diretta RB Lipsia Manchester City, match che andrà in scena alla Red Bull Arena di Lipsia. Per il RB Lipsia, Marco Rose schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Blaswich; Henrichs, Simakan, Lukeba, Raum; Kampl, Schlager, Simons; Forsberg; Sesko, Openda. Risponderà il Manchester City allenato da Pep Guardiola con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Ederson; Gvardiol, Dias, Aké, Walker; Rodri, Philips; Grealish, Alvarez, Doku; Haaland.

RB LIPSIA MANCHESTER CITY LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta RB Lipsia Manchester City, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Champions League. La vittoria del Newcastle con il segno 1 viene proposta a una quota di 4.25, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.00, mentre l’eventuale successo del Paris Saint Germain, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.75.

