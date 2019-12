Diretta Real Madrid Athletic Bilbao/ Streaming video DAZN: posticipo di Liga

Real Madrid Athletic Bilbao, diretta dall’arbitrio Adrián Cordero Vega, è la partita in programma oggi, domenica 22 dicembre 2019, posticipo della diciottesima giornata della Liga 2019-2020, il massimo campionato calcistico spagnolo, in programma alle ore 21.00 presso lo stadio Santiago Bernabeu di Madrid. Dopo un avvio di stagione condito da qualche pareggio di troppo, che aveva creato i primi grattacapi nella capitale iberica, le Merengues hanno trovato una buona continuità in termini di risultati, tanto da agganciare le posizioni di vertice della classifica e risollevarsi in ambito continentale; dopo il ko all’esordio in Champions League (3-0 a Parigi), Modric e compagni hanno ritrovato il feeling con la competizione più blasonata d’Europa, qualificandosi come seconda del girone agli ottavi di finale, dove troverà sul proprio cammino il Manchester City di Pep Guardiola (andata in Spagna, ritorno in Inghilterra). Per quanto concerne invece la compagine ospite, essa è reduce da un duplice passo falso (sconfitta per 3-2 a Siviglia contro il Betis e pareggio a reti bianche contro l’Eibar), che ha interrotto bruscamente una serie di vittorie che durava da tre partite. I baschi occupano momentaneamente la settima posizione in graduatoria a quota 27 punti, a ridosso delle zone nobili che valgono un posto nelle competizioni europee della prossima annata.

STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE IN DIRETTA REAL MADRID ATHLETIC BILBAO

Come gli appassionati già sanno, la diretta di Real Madrid Athletic Bilbao sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati DAZN, che avranno la possibilità di seguire l’incontro attraverso l’applicazione di DAZN mediante smart tv, smartphone o tablet, oppure collegandosi attraverso il proprio pc al sito ufficiale dell’emittente. Possibilità, inoltre, per i clienti Sky da più di tre anni che abbiano attivato l’opzione, di seguire l’incontro sul canale 209 della piattaforma satellitare.

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID ATHLETIC BILBAO

Proviamo ora a ipotizzare le probabili formazioni di Real Madrid Athletic Bilbao, sfida molto sentita in virtù delle rispettive ambizioni stagionali dei due club. Il Real Madrid dovrebbe adottare il 4-3-3, schierando l’insostituibile belga Courtois fra i pali e, a ridosso della linea dei 16 metri, il quartetto difensivo formato da Carvajal, Varane, Sergio Ramos e Marcelo. I tre moschettieri della mediana saranno Casemiro (playmaker), Kroos (interno di destra) e il Pallone d’Oro 2018 Modric (interno di sinistra). Il tridente offensivo, invece, conterà sull’apporto degli attaccanti esterni Rodrygo e Bale, con l’ex Lione Karim Benzema pronto a convertire i gol i suggerimenti che gli perverranno a centro area. L’Athletic Bilbao risponderà con il 4-2-3-1, con Unai Simón a protezione dei legni baschi e il pacchetto arretrato nel quale agiranno Yuri, Inigo, Yeray e Lekue. I frangiflutti del centrocampo saranno San José e Dani Garcia, ai quali sarà affidato il compito di proteggere le spalle a Cordoba, Unai Lopez e Williams, che, con le loro sortite offensive, tenteranno di creare scompiglio nella difesa dei padroni di casa e a fornire palloni invitanti al terminale d’attacco Raul Garcia.

PRONOSTICO E QUOTE

Pronostico totalmente sbilanciato e favorevole al Real Madrid, almeno sulla carta, secondo l’agenzia di scommesse sportive Snai. Il segno 1 è infatti quotato a 1,38, mentre il segno 2, opzione più remunerativa, addirittura a 7,75. Il pareggio al termine dei 90 minuti regolamentari, inoltre, paga 5 volte l’importo scommesso. Prevista pioggia di gol, come testimoniano Under e Over 2.5, le cui quote sono rispettivamente pari a 2,30 e 1,55.



© RIPRODUZIONE RISERVATA