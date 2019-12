CHAMPIONS LEAGUE SORTEGGI OTTAVI/ Diretta streaming tv: Leo Messi al San Paolo!

Per la prima volta il pubblico del San Paolo avrà l’onore di ammirare dal vivo un mostro sacro come Leo Messi: il Barcellona della Pulce argentina ha infatti pescato il Napoli nei sorteggi degli ottavi di Champions League 2019-20, uno degli avversari peggiori che i partenopei potessero trovare, considerando anche il momento delicato e non proprio positivo che sta attraversando la squadra ora affidata a Gattuso. Il cambio di allenatore non è coinciso con un’inversione di tendenza, considerando il brutto KO di sabato scorso contro il Parma, ma da qui a febbraio gli scenari potrebbero cambiare completamente. In due mesi l’erede di Ancelotti potrebbe aver trovato la quadra del cerchio e ridato nuova linfa vitale ai principali interpreti, a partire da Insigne passando per Mertens, Callejon, Allan, Fabian Ruiz e Koulibaly. Tutti giocatori che hanno dimostrato di valere qualcosa e che non possono aver dimenticato come si gioca a calcio. {agg. di Stefano Belli}

DIRETTA SORTEGGI OTTAVI CHAMPIONS LEAGUE: LE PAROLE DI NEDVED E PERCASSI

Dopo aver conosciuto l’avversaria – il Lione di Rudi Gardia, vecchia conoscenza del calcio italiano, in particolare dei tifosi della Roma – della sua Juventus agli ottavi di Champions League, Pavel Nedved ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport: “Poteva andare decisamente peggio, ho visto degli scontri che sono delle vere e proprie finali anticipate. Non possiamo lamentarci, dodici mesi fa avevamo beccato l’Atletico Madrid, di certo non dobbiamo commettere l’errore di sottovalutare il club francese che resta tra i top 16 del vecchio continente. A febbraio sarà fondamentale farci trovare in perfetta forma fisica, basta sbagliare un tempo per essere sbattuti fuori senza tanti complimenti. È bello veder giocare assieme CR7, Ronaldo e Higuain, ieri contro l’Udinese si sono comportati molto bene, penso che possono regalarci delle grosse soddisfazioni, alla fine l’ultima parola spetta sempre a mister Sarri”. È intervenuto anche il patron dell’Atalanta, Antonio Percassi: “Siamo contentissimi di quello che stiamo facendo, anche i sorteggi ci hanno dato una mano, il Valencia è un avversario che ci stimola. Un bel regalo per tutti i nostri tifosi, siamo qua e non ci tireremo indietro. Per le altre squadre questi momenti sono pura routine, per noi invece è stata un’emozione unica, siamo qui per fare esperienza e soprattutto per fare del nostro meglio. Un pensierino ai quarti? Perché no, se giocheremo sempre come contro lo Shakhtar…” {agg. di Stefano Belli}

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL SORTEGGI OTTAVI CHAMPIONS LEAGUE

La diretta tv del sorteggio degli ottavi di Champions League avrà una copertura davvero ampia. Ricordiamo innanzitutto che Mediaset lo trasmetterà in chiaro su Canale 20; per quanto riguarda Sky, l’appuntamento sarà su Sky Sport 24 oppure Sky Sport Football, canali numero 200 e 203 della piattaforma satellitare, inoltre ci sarà la diretta anche su Eurosport, il canale tematico disponibile sia agli abbonati Sky sia agli abbonati DAZN. Molteplici dunque saranno le possibilità anche per la diretta streaming video, che sarà disponibile tramite Mediaset Play, Sky Go oppure Eurosport Player, oltre che attraverso il sito ufficiale della Uefa, all’indirizzo www.uefa.com.

DIRETTA SORTEGGI CHAMPIONS LEAGUE: ECCO IL TABELLONE DEGLI OTTAVI!

Poiché l’ultimo atto della Champions League 2019-20 allo stadio Ataturk di Istanbul, l’uomo designato a estrarre le singole palline contenenti i nomi delle squadre dalle urne è Hamit Altintop, che negli anni ha vestito le maglie di Schalke 04, Bayern Monaco, Real Madrid e Galatasaray. I primi due club a essere pescati sono Borussia Dortmund e PSG, la gara di andata si giocherà in Germania mentre il Parco dei Principi di Parigi ospiterà il match di ritorno. Il secondo ottavo di finale sarà Real Madrid-Manchester City, mentre l’Atalanta pesca molto probabilmente la testa di serie più abbordabile, il Valencia, che comunque ha eliminato l’Ajax e quindi non va assolutamente sottovalutato, anzi. Molto interessante anche l’incrocio tra Atletico Madrid e Liverpool, un ostacolo duro da superare per i campioni d’Europa in carica. Lewandowski e soci dovranno vedersela con il Chelsea dei terribili giovani di Lampard, la Juventus può sorridere eccome visto che affronterà il Lione, il Tottenham di Mourinho sfiderà il Lipsia di Nagelsmann (la classica sfida tra maestro e allievo?), purtroppo non è stato altrettanto fortunato il Napoli che verrà dato in pasto al Barcellona di un certo Leo Messi. {agg. di Stefano Belli}

DIRETTA SORTEGGI CHAMPIONS LEAGUE: COMINCIA IL CERIMONIALE, LE ITALIANE INCROCIANO LE DITA

A Nyon è cominciato il cerimoniale dei sorteggi per gli ottavi di Champions League 2019-20. Il presentatore UEFA ha reso omaggio a Robert Lewandowski, capocannoniere della fase a gironi che con i suoi gol ha trascinato il Bayern Monaco al turno successivo, i campioni di Germania sono stati gli unici a rimanere a punteggio pieno prendendo a schiaffi il Tottenham finalista della scorsa edizione. Durante le prove all’Atalanta è capitato il Liverpool, la speranza per la Dea è che al momento della verità l’urna sia più benevola con gli uomini di Gasperini che comunque si augurano di incontrare una grande squadra per vivere un’esperienza indimenticabile a prescindere dal risultato. Ancora qualche minuto di pazienza e sapremo quali saranno gli otto accoppiamenti che tra febbraio e marzo inaugureranno la fase a eliminazione diretta. La strada verso Istanbul è ancora lunga! {agg. di Stefano Belli}

SORTEGGI OTTAVI CHAMPIONS LEAGUE: SI COMINCIA!

Tutto è pronto per dare il via al sorteggio degli ottavi di Champions League. Ci resta da ricordare quali saranno le date in cui Atalanta, Juventus, Napoli e tutte le altre squadre coinvolte scenderanno in campo. Seguendo una prassi ormai consolidata da diversi anni, sia le partite d’andata sia quelle di ritorno degli ottavi di Champions League saranno spalmate su due settimane diverse. Dunque appuntamento in casa delle seconde dei gironi il 18, 19, 25 oppure 26 febbraio, con due partite in ciascuna serata, mentre al ritorno le date da segnalare sono quelle del 10, 11, 17 e 18 marzo 2020. Subito dopo, avremo il 20 marzo un nuovo sorteggio, che sarà l’ultimo e disegnerà per intero il percorso verso la finale di questa edizione della Champions League, che è fissata per sabato 30 maggio 2020 allo Stadio olimpico Atatürk di Istanbul. Meglio però per il momento non volare troppo in avanti con la fantasia: l’attualità ora si impone, la diretta del sorteggio degli ottavi di Champions League comincia! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

PRIME E SECONDE

Non abbiamo ancora diviso le squadre coinvolte nella diretta del sorteggio degli ottavi di Champions League tra teste di serie e non teste di serie. Come è noto, le teste di serie sono naturalmente le squadre che hanno vinto i rispettivi gironi della prima fase, che saranno accoppiate ciascuna a una seconda, non testa di serie. Dunque ricordiamo che le otto prime sono state Paris Saint Germain, Bayern Monaco, Manchester City, Juventus, Liverpool, Barcellona, Lipsia e Valencia, con queste due che sono gli anelli “deboli” (almeno in confronto alle altre sei) e dunque le potenziali avversarie più desiderate dalle seconde. Le non teste di serie saranno invece Real Madrid, Tottenham, Atalanta, Atletico Madrid, Napoli, Borussia Dortmund, Lione e Chelsea, dunque anche qui a dire il vero sono davvero tanti i nomi di altissimo livello e di conseguenza è praticamente certo che già agli ottavi di finale la Champions League ci proporrà alcune grandissime sfide. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

LA COMPOSIZIONE GEOGRAFICA DEL SORTEGGIO

Avvicinandoci alla diretta del sorteggio degli ottavi di Champions League, bisogna osservare che quest’anno spicca il dominio dei cinque principali campionati europei. Perfette Spagna e Inghilterra, che hanno portato avanti tutte le loro quattro squadre, seguono Germania e Italia che avranno tre rappresentanti ed infine la Francia con due squadre. Il totale fa 16 e questo significa che non ci sarà posto negli ottavi di Champions League per squadre di altri campionati: tornando indietro di un solo anno, avevamo l’Ajax per l’Olanda e il Porto per il Portogallo. Due anni fa l’elenco era ancora più ampio grazie a Basilea, Shakhtar Donetsk e Besiktas oltre al Porto, dunque non serve tornare indietro di chissà quanto tempo per trovare molte nazioni coinvolte. Quest’anno invece la svolta è stata nettissima e di conseguenza già al livello degli ottavi di finale la Champions League sarà palcoscenico solamente per le squadre dei cinque campionati maggiori. Per i fautori di una futura Superlega questo potrebbe essere un punto a favore… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SORTEGGI OTTAVI CHAMPIONS LEAGUE

Il sorteggio degli ottavi di Champions League 2019-2020 si terrà oggi, lunedì 16 dicembre, come di consueto alle ore 12.00 presso la sede della Uefa a Nyon, in Svizzera. Conosceremo finalmente gli accoppiamenti delle 16 squadre sopravvissute alla fase a gironi di Champions League, comprese le tre italiane Atalanta, Juventus e Napoli, che giocheranno come di consueto il primo dei turni ad eliminazione diretta tra i mesi di febbraio e marzo. Restano valide le regole che abbiamo imparato a conoscere nel corso degli ultimi anni per quanto riguarda il sorteggio degli ottavi di Champions League: in questo turno si affrontano in ogni match una prima e una seconda, saranno vietati i derby tra squadre della stessa nazione e non si possono affrontare formazioni che si siano già scontrate nei gironi. Questo riduce sensibilmente il ventaglio delle opzioni nelle urne e i vari accoppiamenti, ma in ogni caso il momento resta molto atteso e significativo. Ricordiamo allora quali saranno tutte le formazioni coinvolte nella diretta del sorteggio degli ottavi di Champions League: Atalanta, Juventus e Napoli (Italia), Atletico Madrid, Barcellona, Real Madrid e Valencia (Spagna), Chelsea, Liverpool, Manchester City e Tottenham (Inghilterra), Bayern Monaco, Borussia Dortmund e Lipsia (Germania), Lione e Paris Saint Germain (Francia).

DIRETTA SORTEGGI OTTAVI CHAMPIONS LEAGUE: LE ITALIANE

Nella diretta del sorteggio degli ottavi di Champions League potremo dunque seguire tre squadre italiane. La Juventus arriva agli ottavi per il sesto anno consecutivo: ha vinto il girone e dunque avrà il teorico vantaggio del ritorno in casa e di un abbinamento sulla carta forse più malleabile, anche se non mancano nomi di grandissimo livello anche tra le seconde – su tutte il Real Madrid – come è d’altronde normale che sia agli ottavi di Champions League. D’altro canto, dobbiamo anche dire che tutti vorranno evitare i bianconeri, una delle candidate più autorevoli per il successo finale della Champions League 2019-2020. Napoli e Atalanta arrivano invece da seconde. Il cammino dei partenopei è stato comunque ottimo in Coppa, i problemi semmai sono ben altri e chissà come si arriverà a febbraio dalle parti del Vesuvio; solo applausi invece, senza alcuna possibile discussione, per la meravigliosa Atalanta che con pieno merito entra fra le ‘fantastiche 16’ degli ottavi. L’incrocio che ne scaturirà potrebbe essere tremendo, ma per la Dea comunque vada sarà un successo…



© RIPRODUZIONE RISERVATA