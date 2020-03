Diretta Real Madrid Barcellona/ Streaming video DAZN: il Clasico di ritorno! (Liga)

Real Madrid Barcellona, che sarà diretta dal signor Antonio Mateu Lahoz domenica 1 marzo 2020 alle ore 21.00 presso l’Estadio Santiago Bernabeu di Madrid, sarà una sfida valevole per la ventiseiesima giornata della Liga 2019-2020. “Clasico” ad alta tensione con le due squadre che affrontano l’appuntamento giocandosi il primo posto in campionato, ma senza aver brillato in Champions League. Il Real si è fatto sorprendere in casa dal Manchester City di Pep Guardiola, 1-2 e qualificazione ai quarti da conquistare per i Blancos con un’impresa all’Etihad Stadium che sarebbe epica. Pareggio 1-1 per il Barcellona a Napoli, messo meglio in chiave qualificazione ma anche messo sotto, almeno a tratti, dalla squadra di Gattuso. Nell’ultimo turno della Liga il Barca ha battuto 5-0 l’Eibar e ha visto il Real Madrid cadere a sorpresa sul campo del Levante. Nel giro di due giornate i catalani sono passati da -3 a +2 in classifica e ora sognano la fuga. All’andata, nel “Clasico” rimandato a causa dei disordini politici in Catalogna, pareggio 0-0 tra le due grandi di Spagna, col Barcellona che il 2 marzo scorso ha vinto l’ultima sfida disputata al Bernabeu con un gol di Rakitic. Il Real Madrid non batte il Barcellona in casa nella Liga dal 25 ottobre 2014, 3-1 con gol di Cristiano Ronaldo, Pepe e Benzema.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Real Madrid Barcellona non sarà trasmessa sui canali televisivi in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite, bensì in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati DAZN. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito dazn.it, oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID BARCELLONA

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Real Madrid Barcellona, domenica 1 marzo 2020 alle ore 21.00 presso l’Estadio Santiago Bernabeu di Madrid, sfida valevole per la ventiseiesima giornata della Liga spagnola. Il Real Madrid allenato da Zidane dovrebbe scegliere il 4-3-3 come modulo di partenza con questo undici titolare schierato in campo: Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos; Bale, Benzema, Vinicius. Il Barcellona guidato in panchina da Setien sarà chiamata a rispondere con un 4-3-3 così disposto sul rettangolo verde: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Junior Firpo; De Jong, Busquets, Arthur; Messi, Griezmann, Ansu Fati.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Queste le quote proposte dall’agenzie di scommesse Snai per chi vorrà puntare sul match tra Real Madrid e Barcellona. La vittoria della formazione di casa viene offerta a una quota di 2.25, mentre l’eventuale pareggio viene proposto a una quota di 3.80 e la vittoria in trasferta viene quotata a 2.90. Per chi scommetterà sul numero di gol realizzato nel complesso dalle due formazioni nel corso dell’incontro, la quota per l’over 2.5 viene fissata a 1.65, la quota per l’under 2.5 viene invece proposta a 2.20.



