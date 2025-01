DIRETTA REAL MADRID BARCELLONA: CLASICO PER LA SUPERCOPPA DI SPAGNA

Dopo l’Italia, la Spagna, con l’Arabia Saudita sempre protagonista: la diretta Real Madrid Barcellona infatti avrà luogo alle ore 20.00 italiane di questa sera, domenica 12 gennaio 2025, con in palio la Supercoppa di Spagna dallo Stadio Città dello Sport Re Abd Allah di Gedda, appunto in Arabia Saudita. Dunque ci sarà l’epilogo più atteso con il Clasico: in semifinale il Barcellona si è imposto per 2-0 contro l’Athletic Bilbao detentore della Coppa del Re, mentre il Real Madrid ha avuto la meglio per 3-0 contro il Maiorca, anche se in verità ben due gol sono arrivati nei minuti di recupero.

Il Real Madrid detentore della Liga affronta quindi il Barcellona che si è qualificato grazie al secondo posto nello scorso campionato, dal momento che la formula è esattamente la stessa della nostra Supercoppa. L’anno scorso si erano imposti per 4-1 i Blancos, potrebbe essere un motivo per tentare la rivincita da parte dei blaugrana ma d’altronde sappiamo che questa partita non ha nemmeno bisogno di motivazioni ulteriori, a maggior ragione quando in palio c’è un titolo: meglio quindi non fare troppi calcoli e limitarci ad attendere le emozioni della diretta Real Madrid Barcellona…

REAL MADRID BARCELLONA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Attenzione alle modalità per seguire la diretta Real Madrid Barcellona in tv, che sarà infatti visibile in chiaro ma sulle emittenti del gruppo Mediapason, un network di reti locali per cui nelle varie regioni italiane saranno differenti canali a trasmettere la Supercoppa di Spagna, che inoltre sarà visibile in diretta streaming video tramite il canale YouTube di Cronache di Spogliatoio.

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID BARCELLONA

Scopriamo le probabili formazioni per la diretta Real Madrid Barcellona, tenendo conto del fatto che Carlo Ancelotti ha avuto un giorno in meno di riposo e anche questi dettagli possono fare la differenza. Salvo esigenze per stanchezza, comunque, potremmo immaginare un 4-2-3-1 molto simile a quello per la semifinale, imperniato su un reparto offensivo con Rodrygo, Bellingham e Vinicius Junior da destra a sinistra sulla trequarti, alle spalle di Mbappé che agirà invece da centravanti.

Hansi Flick ha invece nel 4-3-3 il modulo di riferimento per il suo Barcellona, con l’ex Juventus Szczesny fra i pali, Pedri e Gavi punti di riferimento per un centrocampo di grande qualità come da tradizione della casa e un tridente nel quale la prima punta è naturalmente il veterano Lewandowski, che potrebbe essere affiancato dalle ali Raphinha e Lamine Yamal, con Ferran Torres prima alternativa.

COSA CI DICONO PRONOSTICO E QUOTE PER IL CLASICO?

Naturalmente il pronostico su una partita di questo genere è piuttosto equilibrato, però le quote Snai concedono un leggero vantaggio ai Blancos (formalmente padroni di casa) nella diretta Real Madrid Barcellona. Il segno 1 è infatti quotato a 2,30, mentre poi si sale a quota 2,90 se dovesse vincere il Barcellona (segno 2) e fino a 3,40 per il segno X in caso di pareggio.