DIRETTA REAL MADRID MILANO/ Video streaming tv: la situazione senza le squadre russe

DIRETTA REAL MADRID MILANO: SENZA LE RUSSE

In vista della diretta di Real Madrid Milano dobbiamo anche analizzare la situazione dell’Eurolega senza le squadre russe: anche ECA infatti ha deciso di sospendere le rappresentanti del Paese che ha invaso l’Ucraina, dunque in attesa di ufficialità (in un senso o nell’altro) Zenit, Cska Mosca e Unics Kazan sono fuori dal torneo. Questo significa, è un’ipotesi visto che appunto si sa poco, che l’Olimpia è sostanzialmente qualificata ai playoff: Zenit e Cska liberano due posti che si prenderebbero Fenerbahçe e Bayern, poi il Maccabi Tel Aviv sarebbe la nuova nona in classifica con un record di 12 vittorie e 13 sconfitte.

Tuttavia, bisogna dire anche un’altra cosa: qualora venissero realmente escluse, le russe farebbero perdere i punti alle avversarie che le hanno battute, e questo chiaramente disegnerebbe una classifica ancora diversa. Da questo punto di vista Milano perderebbe le due vittorie sul Cska Mosca, ma poi aveva perso sui parquet di Zenit e Unics Kazan; dovendole affrontare anche al ritorno, invece di avere 10 partite da giocare (compresa questa) ne resterebbero soltanto 8 e in questo momento il suo record sarebbe 16-8. Il Real Madrid sarebbe invece 16-6, il Barcellona invece 18-5: sarebbe una volata per il primo posto da urlo, e probabilmente è questo che succederà… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA REAL MADRID MILANO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI EUROLEGA

La diretta tv di Real Madrid Milano sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare: dobbiamo infatti ricordare che Sky ha ripreso in mano l’Eurolega, fornendo tutte le partite dell’Olimpia e altre turno per turno. In questo caso l’appuntamento, riservato agli abbonati, è su Sky Sport Arena (numero 204 del decoder) e come sempre ci sarà la possibilità di seguire il match anche in diretta streaming video, grazie all’applicazione Sky Go che non comporta costi aggiuntivi e si può attivare su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

REAL MADRID MILANO: BIG MATCH PER IL SECONDO POSTO!

Real Madrid Milano, in diretta dal Wizink Center alle ore 20:45 di giovedì 10 marzo, si gioca per la 29^ giornata di basket Eurolega 2021-2022. Un big match straordinario, che vale in questo momento per il secondo posto in classifica: dopo aver vinto sul parquet del Panathinaikos l’Olimpia è salita a 18 vittorie e 8 sconfitte, e con lo stesso numero di partite ne ha due da recuperare ai blancos. Il Real Madrid rischia di scappare, ma una vittoria di Milano chiaramente rimetterebbe in corsa Ettore Messina anche per la prima posizione in regular season: il Barcellona infatti ha 21 vittorie ed è a portata di aggancio e sorpasso.

All’andata l’Olimpia era andata sotto al Mediolanum Forum, ma in un finale pazzo aveva anche rischiato di vincere; questa sera ci riproverà, consapevole di essere in un momento decisivo della stagione e che, dopo aver messo in bacheca la Coppa Italia, campionato ed Eurolega sono lì ad andare a prendere per quanto entrambi gli obiettivi siano particolarmente complessi da centrare. Vedremo dunque cosa succederà nella diretta di Real Madrid Milano, mentre aspettiamo la palla a due possiamo fare qualche rapida valutazione circa i temi principali che verranno presentati nella serata del Wizink Center.

DIRETTA REAL MADRID MILANO: RISULTATI E CONTESTO

Real Madrid Milano è un big match: lo era naturalmente in epoca passata, a maggior ragione lo è diventato adesso che l’Olimpia è finalmente tornata allo status di corazzata, raggiungendo la Final Four l’anno scorso e poi riuscendo a confermarsi nelle prime quattro dell’attuale Eurolega, facendo anzi un passo avanti (almeno per il momento) visto che come detto può anche lottare per vincere la regular season. Il Real Madrid tra alti e bassi ha sempre giocato per arrivare alla Final Four e al titolo; l’anno scorso per esempio ha avuto parecchie difficoltà.

In questa stagione invece sta stupendo perché si pensava che il roster non potesse competere per il primo posto e invece lo sta facendo, spinto dai grandi veterani Sergio Llull e Rudy Fernandez e dai giovani che avanzano, con la certezza Walter Tavares che potrebbe essere un concreto e solido candidato per il premio di MVP. Real Madrid Milano significherà anche una partita da ex per Ettore Messina – che nella capitale spagnola non aveva fatto benissimo – e soprattutto Sergio Rodriguez, e poi tanto altro ancora: sicuramente un grande spettacolo nella 29^ giornata di Eurolega, non resta che aspettare che al Wizink Center si inizi a giocare…



