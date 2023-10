DIRETTA/ Real Madrid Milano video streaming tv: blancos bestia nera dell’Olimpia (oggi 19 ottobre 2023)

DIRETTA REAL MADRID MILANO: I TESTA A TESTA

Riassumere in poche righe la storia che ci accompagna verso la diretta di Real Madrid Milano sarebbe esercizio impossibile, ricordiamo allora che ci sono ben 22 partite precedenti anche considerando solo l’Eurolega attuale. Non c’è dubbio sul fatto che proprio il Real Madrid sia diventato in questi anni la peggiore bestia nera per l’Olimpia Milano, che infatti ha colto appena tre vittorie a fronte di diciannove sconfitte. I successi recenti dell’Olimpia sono un 70-61 in data 8 gennaio 2009, poi bisogna “volare” fino al 16 ottobre 2020 per trovare un’altra vittoria casalinga per 78-70.

Un successo nella memorabile stagione 2020-2021, che infatti avrebbe visto Milano vincere al ritorno finalmente anche a Madrid, 76-80 l’8 gennaio 2021 (un giorno che evidentemente porta bene all’Olimpia). Insomma, il trend è tutto sommato in miglioramento, anche se in seguito sono arrivate quattro vittorie consecutive del Real Madrid, comprese quelle nelle due partite della scorsa stagione: 77-83 al Forum di Assago il 3 novembre 2022 e poi 91-87 a Madrid il 16 marzo scorso, quando Milano andò vicina a un’impresa che stasera sarebbe bello completare. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA REAL MADRID MILANO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Real Madrid Milano sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare: ancora una volta dunque sarà Sky Sport a fornire le grandi sfide di Eurolega. Di conseguenza gli abbonati potranno seguire Real Madrid Milano anche tramite il servizio di diretta streaming video, attivabile con l’applicazione Sky Go. Ricordiamo poi che su euroleaguebasketball.com/euroleague troverete tutte le informazioni utili sul match, a cominciare dal tabellino play-by-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale.

REAL MADRID MILANO: CONTRO I CAMPIONI!

Real Madrid Milano, in diretta naturalmente dal Wizink Center della capitale spagnola, che è la casa del Real Madrid sezione basket, si gioca con palla a due alle ore 20.45 di questa sera, giovedì 19 ottobre 2023, per la quarta giornata della stagione regolare della lunghissima avventura che durerà ancora molti mesi per l’Eurolega di basket, edizione 2023-2024. Partita di grande fascino, non è una sorpresa parlando della massima manifestazione europea di pallacanestro, ma certamente la diretta di Real Madrid Milano ci offrirà uno dei match in assoluto più ricchi di storia e tradizione, motivo in più per seguire la trasferta spagnola dell’Olimpia Milano.

Ricordiamo inoltre che questa è la prima settimana in cui l’Eurolega prevede quest’anno un doppio turno consecutivo, caratteristica ormai ben nota ma che presenta sempre difficoltà di gestione, anche perché a questi livelli non si possono fare calcoli. La curiosità verso la diretta di Real Madrid Milano è tanta, arriviamo dal match di martedì sera contro l’Olympiakos con splendida vittoria costruita in difesa, quindi il ritmo è cresciuto tantissimo rispetto a settimana scorsa, quando la EA7 Emporio Armani Milano ha visto rinviata per evidenti cause di forza maggiore la partita in programma contro gli israeliani del Maccabi Tel Aviv, mentre il debutto era stato con sconfitta per 85-82 sul campo del Fenerbahce ai tempi supplementari per l’Olimpia Milano. Adesso però l’attesa è tutta per scoprire il verdetto della diretta di Real Madrid Milano…

DIRETTA REAL MADRID MILANO: IL CONTESTO

Verso la diretta di Real Madrid Milano, dobbiamo parlare di un inizio di stagione non così facile per l’Olimpia Milano, soprattutto in campionato anche se sabato scorso è arrivata la vittoria al Forum contro Reggio Emilia che ha un po’ raddrizzato la situazione, che in Serie A diventa immediatamente critica per Milano se si perde. La priorità però in questo periodo deve andare senza dubbio alla Eurolega, dove il cammino è lungo, fatto di inevitabili alti e bassi nel corso della stagione ma fin da subito bisogna dare il massimo, perché ovviamente arrivare tra le prime otto non è affatto scontato, mentre in campionato sarebbe follia immaginare tracolli per l’Olimpia.

L’Olimpia Milano se lo ricorda fin troppo bene dalla passata stagione, quando già in autunno arrivò una devastante striscia di sconfitte consecutive che relegò a lungo i lombardi all’ultimo posto in classifica. Insomma, potremmo dire che la situazione era compromessa già prima di Natale, anche se in seguito ci furono anche momenti migliori, insufficienti tuttavia per le ambizioni di gloria per la EA7 Emporio Armani Milano che chiuse dodicesima. Insomma, già da adesso si costruisce la stagione, fare il colpaccio in una delle trasferte più difficile farebbe molto bene alla classifica e ancora meglio al morale e all’autostima del gruppo: quali risposte ci darà la diretta di Real Madrid Milano?











