Diretta Real Madrid Siviglia/ Streaming video DAZN: sfida ad alta quota (Liga)

Real Madrid Siviglia, in diretta dal Santiago Bernabeu, si gioca alle ore 16:00 di sabato 18 gennaio: per la 20^ giornata della Liga 2019-2020 i blancos tornano in patria dopo aver vinto la Supercoppa di Spagna, strappata all’Atletico Madrid in una finale conclusa ai calci di rigore. La squadra di Zinedine Zidane, che in campionato non perde da metà ottobre, e arriva dal successo di Getafe con il quale ha agganciato il Barcellona in testa alla classifica: si attende il Clasico di ritorno che il Real potrà giocare in casa ma soprattutto non bisognerà commettere passi falsi, in special modo contro un Siviglia che, terzo a braccetto con l’Atletico Madrid, potrebbe portarsi a soli due punti dalla coppia di testa o comunque dalle merengues. Il Barcellona domani sera ospita il Granada, e sulla carta ha un turno più abbordabile: dunque Zidane non può sbagliare, in attesa di vedere come andranno le cose nella diretta di Real Madrid Siviglia possiamo valutare le scelte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni attese al Bernabeu.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Real Madrid Siviglia sarà trasmessa sul canale DAZN1: la televisione satellitare in accordo con la piattaforma DAZN ha aperto un canale (numero 209 del decoder) per permettere agli abbonati di entrambe le emittenti di seguire la partita senza dover necessariamente ricorrere al servizio di diretta streaming video, che resta comunque valido per i clienti DAZN – e per quelli Sky, tramite l’applicazione Sky Go – su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID SIVIGLIA

In Real Madrid Siviglia Zidane ritrova Sergio Ramos, che era squalificato all’Alfonso Perez: il capitano si piazza al centro della difesa e dovrebbe fare coppia con Varane, conferme per il portiere Courtois e per i due terzini che ancora una volta saranno Carvajal e Ferland Mendy. Le scelte del centrocampo potrebbero dipendere dalle condizioni di Bale, che ha saltato la Supercoppa con Benzema (il quale dovrebbe essere out): con il gallese potrebbe esserci la conferma del tridente completato da Isco e Jovic, in caso contrario Zidane potrebbe riproporre i due trequartisti avanzando Modric al fianco dell’ex Malaga, e schierando Federico Valverde in una mediana completata comunque da Casemiro e Kroos. Il Siviglia di Julen Lopetegui schiera il 4-3-3 classico: Ocampos e Oliver Torres ai lati di Munir El Haddadi nel tridente, Banega e Jordan fanno compagnia alla regia di Fernando a centrocampo mentre in difesa avremo Daniel Carriço e Carlos a protezione del portiere Vaclik, con Jesus Navas e Koundé terzini. Le possibili alternative sono Escudero come laterale basso a sinistra, Franco Vazquez da mezzala o spostato largo nel tridente e Chicharito Hernandez come prima punta.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote previste dall’agenzia di scommesse Snai per Real Madrid Siviglia indicano nei blancos i favoriti: la loro vittoria è identificata dal segno 1 e vi permetterebbe di intascare una cifra corrispondente a 1,60 volte la somma messa sul piatto, mentre per il successo esterno degli andalusi (segno 2) la vincita sarebbe pari a 5,00 volte la puntata. Il segno X, che regola l’eventualità del pareggio, porta in dote un guadagno che ammonta a 4,25 volte quanto giocato.



