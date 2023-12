DIRETTA/ Recanatese Cesena video streaming tv: precedenti in equilibrio (Serie C, 9 dicembre 2023)

DIRETTA RECANATESE CESENA, TESTA A TESTA

La diretta della sfida tra Recanatese Cesena pone di fronte due formazioni che tra il 2018 ed oggi si sono ritrovate l’una contro l’altra in ben quattro occasioni. L’ago della bilancia pende perfettamente in equilibrio in quanto entrambe le formazioni hanno ottenuto due successi a testa. Tra il 2018 e il 2019 ad avere la meglio è stata la formazione giallorossa vincendo rispettivamente con i risultati di 0-1 e 2-1. In entrambi i casi si trattava del trattava del campionato di serie D girone F.

Cesena che rispose positivamente nel campionato di serie C ottenendo due vittorie su due tra il 2022 e il 2023. La prima gara da analizzare è quella del 2 ottobre 2022 con il successo bianconero grazie alle reti di Shpendi, oggi in forza all’Empoli, e Udoh. La seconda gara è stata vinta in maniera ancora più larga dai romagnoli grazie alla doppietta di Shpendi e la rete che chiude la partita al minuto 80 di Simone Corazza. (Marco Genduso)

RECANATESE CESENA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Recanatese Cesena sarà trasmessa in esclusiva su NOW poiché Sports Eleven, casa della Serie C nelle ultime stagioni, non detiene più i diritti della terza divisione del calcio che è passata dunque interamente a NOW.

Anche la diretta streaming Recanatese Cesena sarà visibile unicamente su Now, come detto divenuta la piattaforma di riferimento della Serie C avendo l’esclusiva a trasmettere tutto il campionato da qui alla fine della stagione.

LA CAPOLISTA VA IN TRASFERTA

La diretta Recanatese Cesena, in programma sabato 9 dicembre alle ore 20:45, racconta della 17esima giornata di Serie C Girone B. I giallorossi non trovano la vittoria dal 12 novembre, ma nelle ultime due partite hanno quantomeno mantenuto l’imbattibilità. Infatti nelle recenti uscite, la Recanatese ha pareggiato sia con il Pineto che con la Carrarese, entrambe le volte per 1-1.

Il Cesena sta sicuramente passando un periodo migliore dal punto di vista di risultati come testimonia il primo posto in classifica con due punti di vantaggio dalla Torres e ben dieci dal Perugia che occupa il gradino più basso del podio. L’unico passo falso dei bianconeri è stata la sconfitta per 2-0 in casa contro il Rimini di fine novembre, ma il Cesena si è già ripreso vincendo l’ultimo incontro disputato ovvero quello contro la Juventus U23 per 1-0.

RECANATESE CESENA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Recanatese Cesena vedranno la squadra di casa scendere in campo col 3-5-2. In porta Meli, difesa a tre composta da Ferrante, Peretti e Ricci. Agiranno da esterni Mane e Quacquarelli con Prisco, Carpani e Gomez al centro. In attacco il duo Sbaffo-Melchiorri.

Il Cesena risponde con il 3-4-1-2. Tra i pali Pisseri, terzetto arretrato con Pieraccini, Prestia e Silvestri mentre a centrocampo troveremo da destra verso sinistra Adamo, Francesconi, De Rose e David. A fare da collante tra il reparto centrale e l’attacco ci sarà Hraiech come trequarista, duo offensivo Shpendi-Kargbo.

RECANATESE CESENA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Recanatese Cesena danno per favorita la squadra ospite a 1.75. Secondo Snai, l’1 fisso vale 4.50 mentre la X del pareggio a 3.35.

Sarà una partita da Over 2.5? Secondo i bookmakers no dato che la quota è di 2.25 mentre l’Under a 1.57. Chiudiamo con Gol e No Gol rispettivamente a 2.20 e 1.60.

