Diretta Recanatese Cesena/ Streaming video tv: Toscano ci crede ancora! (Serie C)

DIRETTA RECANATESE CESENA: I ROMAGNOLI CI CREDONO ANCORA!

Recanatese Cesena verrà diretta dal signor Paride Tremolada: squadre in campo alle ore 21:00 di martedì 21 gennaio presso lo stadio Nicola Tubaldi, dove si gioca per la 25^ giornata della Serie C 2022-2023. È una partita importante per entrambe: per la Recanatese che, reduce dal pareggio contro la Torres, vuole mantenere quella posizione di classifica che significherebbe salvezza diretta, un obiettivo non scontato se parliamo di una neopromossa che, tra le altre cose, non aveva iniziato benissimo la stagione ma poi ha saputo rialzare la testa con decisione e qualità.

Il Cesena invece è secondo nel girone B: i romagnoli hanno vinto 3-0 a Pontedera staccando l’Entella, e ora provano a fare i conti con la corsa per la promozione diretta, che però sarà particolarmente difficile visto che la Reggiana sta volando e ha attualmente 7 punti di vantaggio, un tesoretto abbastanza ampio da gestire. Vedremo comunque cosa succederà tra poco nella diretta di Recanatese Cesena: aspettando che si giochi, facciamo la nostra solita considerazione sulle scelte che saranno operate dai due allenatori andando a leggere insieme le probabili formazioni.

DIRETTA RECANATESE CESENA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

In attesa di conferma del palinsesto per la diretta tv sulla televisione satellitare – ricordando che i canali del pacchetto Calcio di Sky trasmettono alcune partite di Serie C – possiamo citare che Recanatese Cesena e tutte le gare del campionato di terza divisione sono disponibili sul portale Eleven Sports, da poco tempo incluso nell’abbonamento a DAZN; sarà quindi una visione in diretta streaming video, potendo scegliere se abbonarvi al servizio oppure acquistare il singolo evento on demand, usufruendo poi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI RECANATESE CESENA

È plausibile che Giovanni Pagliari cambi qualcosa per la diretta Recanatese Cesena, rispetto a tre giorni fa: in porta ci sarà sempre Fallani, davanti a lui con Marafini potremmo vedere Vona e poi due terzini in Longobardi e Quacquerelli. A centrocampo Alfieri e Morrone potrebbero essere confermati; come loro anche il trequartista centrale Sbaffo (9 gol per il capitano), Daniel Giampaolo si gioca una maglia sugli esterni alti ma deve vincere la concorrenza di Guadagni e Senigagliesi, poi da prima punta il veterano e grande ex Marilungo potrebbe partire titolare al posto di Paudice.

Il Cesena di Mimmo Toscano ritrova Ciofi al centro della difesa: con lui dovrebbero esserci Prestia e Mercadante a protezione di Tozzo, poi un centrocampo nel quale Adamo e Calderoni possono essere i due esterni, in mezzo invece Chiarello e Nicolò Bianchi sfidano Brambilla e De Rose. Nel reparto avanzato Hraiech potrebbe nuovamente giocare come trequartista ma è insidiato da Mustacchio, davanti conferma per il bomber Corazza e ballottaggio a tre per l’altra maglia con Stiven Shpendi, Udoh e Alexis Ferrante a giocarsela.

QUOTE E PRONOSTICO

Per avere un quadro approfondito del pronostico sulla diretta di Recanatese Cesena, andiamo a vedere quali siano le quote emesse dall’agenzia Snai per la partita nella 25^ giornata del girone B di Serie C. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa vi farebbe guadagnare 5,00 volte quanto messo sul piatto; il segno X per il pareggio porta in dote una somma corrispondente a 3,15 volte la vostra giocata mentre il segno 2, sul quale puntare per il successo della formazione ospite, la vostra vincita ammonterebbe a 1,75 volte l’importo che avrete scelto di investire con questo bookmaker.

