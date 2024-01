DIRETTA/ Recanatese Fermana (risultato 0-0) video streaming tv: si gioca, via! (Serie C, 26 gennaio 2024)

DIRETTA RECANATESE FERMANA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta della sfida che vede affrontarsi Recanatese Fermana sta per iniziare e in attesa del fischio da parte del direttore di gara vi mostriamo le statistiche più interessanti della partita. Padroni di casa che hanno raccolto fino a questo momento 24 punti in 22 partite giocate con 28 gol realizzati e 34 subiti. La formazione giallorossa risulta essere la seconda difesa più battuta dell’intero campionato, peggio ha fatto solamente la Fermana con una rete in più. Le difese, dunque, sono tra le osservate speciali della partita.

Dal punto di vista offensivo ben due calciatori dai padroni di casa risultano essere a sei gol. Stiamo parlando di Melchiorri e Sbaffo. Con una rete in meno insegue invece Carpani. Dall’altra parte la Fermana ha raccolto 10 punti in meno rispetto agli avversari. La formazione ospite si ritrova all’ultimo posto in classifica con 14 punti frutto di 11 reti realizzate e 35 gol fatti. Questi dati statistici indicano gli ospiti come la difesa più battuta del campionato e l’attacco meno prolifico. (Marco Genduso)

RECANATESE FERMANA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Recanatese Fermana sarà trasmessa in esclusiva su NOW poiché Sports Eleven, casa della Serie C nelle ultime stagioni, non detiene più i diritti della terza divisione del calcio che è passata dunque interamente a NOW.

Anche la diretta streaming Recanatese Fermana sarà visibile unicamente su Now, come detto divenuta la piattaforma di riferimento della Serie C avendo l’esclusiva a trasmettere tutto il campionato da qui alla fine della stagione.

GIALLOBLU IN LEGGERA RIPRESA

La diretta Recanatese Fermana, in programma venerdì 26 gennaio alle ore 20:45, racconta della 23esima giornata di Serie C Girone B. I giallorossi stanno cadendo sempre più a picco. Al netto del sedicesimo posto, dunque davanti a cinque squadre, la Recanatese sta giocando come peggio non si possa: quattro sconfitte nelle ultime cinque e vittoria che manca addirittura dal 4-1 all’Olbia del 12 novembre, più di due mesi fa.

La Fermana sta facendo meglio della Recanatese nell’ultimo periodo, ma nonostante questo rimane in ultima posizione. Gli ospiti hanno collezionato in 22 partite appena 14 punti con ben 7 conquistati da dicembre in poi grazie ai pareggi contro Torres, Lucchese, Pescara e Carrarese più il successo per 2-1 con la Juventus U23. Una situazione che sta migliorando, ma che deve ulteriormente subire un’ulteriore svolta alla stagione.

RECANATESE FERMANA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Recanatese Fermana vedono i padroni di casa schierarsi col 3-4-1-2. In porta Mascolo con Shiba, Ferrante e Ricci terzetto difensivo. A centrocampo Morrone e Carpani con Veltri a destra e Lombardi a sinistra. A supportare i due attaccanti Ahmetaj e Melchiorri ci sarà Sbaffo.

Risposta della Fermana con il modulo 4-3-3. Tra i pali spazio a Furlanetto con la difesa composta da Eleuteri, Pistolesi, Fort e Spedalieri a chiudere il reparto. In cabina di regia ci sarà Fontana con Giandonato e Misuraca mezzali. Tilli, Gianelli e Pertungaro formeranno invece il tridente.

RECANATESE FERMANA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Recanatese Fermana danno favorita la squadra di casa 1.70. Secondo bwin, la X del pareggio è offerta a 3.20 mentre il 2 fisso a 4.60.

L’Over 2.5 quindi almeno tre gol nel match è offerto a 2.30 mentre l’Under a 1.53. Il Gol infine è a 2.20 con l’1.59 di No Gol.

