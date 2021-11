Diretta Reggiana Cesena/ Streaming video tv: grande scontro al vertice! (Serie C)

DIRETTA REGGIANA CESENA: BIG MATCH AL MAPEI STADIUM!

Reggiana Cesena sarà diretta dal signor Ermanno Feliciani, e si gioca alle ore 14:30 di domenica 14 novembre: big match al Mapei Stadium nella 14^ giornata di Serie C 2021-2022, si affrontano infatti la prima e la seconda in classifica nel girone B. La Reggiana ha 3 punti di vantaggio e continua a volare: ancora imbattuta, nell’ultimo turno ha demolito anche la Vis Pesaro in trasferta e fatto capire a tutte le rivali di essere fortemente la prima candidata per la promozione diretta, avendo grande solidità.

Diretta/ Cesena Pescara (risultato finale 1-0): un autogol di Nzita firma il match!

Il Cesena però può sognare, perché la vittoria contro il Pescara ha certificato le ambizioni dei romagnoli, che stanno facendo meglio di alcune corazzate sulla carta più pronte al grande salto. Espugnare il Mapei significherebbe agganciare la vetta: occasione da non farsi sfuggire nella diretta di Reggiana Cesena, e allora andiamo a vedere in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco per il big match, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA/ Cosenza Reggina (risultato finale 0-1) streaming: Montalto decide il derby

DIRETTA REGGIANA CESENA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Reggiana Cesena non sarà garantita, non essendo questa una delle partite che vengono trasmesse sui canali della nostra televisione per la 14^ giornata di campionato. La Serie C è comunque visibile interamente su Eleven Sports, che da anni fornisce tutte le partite anche di Coppa Italia; dunque la visione in diretta streaming video sarà accessibile in abbonamento, oppure acquistando ogni volta il singolo evento che, salvo eccezioni, ha un prezzo fissato all’inizio della stagione.

PROBABILI FORMAZIONI REGGIANA CESENA

Aimo Diana conferma ovviamente il 3-5-2 per Reggiana Cesena: in attacco potremmo rivedere Scappini a fare coppia con uno tra Zamparo e Lanini, per il resto poi attenzione al centrocampo dove a giocarsi una maglia sono Fausto Rossi e Sciaudone, che però devono vincere la non semplice concorrenza di Cigarini e Muroni (Radrezza va per la conferma). Guglielmotti-Neglia e Contessa-Anastasio i ballottaggi sugli esterni; a protezione del portiere Voltolini agiranno invece Luciani, Rozzio e Cauz anche se Camigliano può essere un’alternativa.

Diretta/ Reggina Cittadella (risultato finale 0-1): decisivo Kastrati

Il Cesena di William Viali gioca invece con l’albero di Natale, dunque un 4-2-3-1: Caturano e uno tra Berti e Pierini in appoggio alla prima punta Bortolussi, anche qui mediana a tre con Nicola Rigoni che dovrebbe essere stretto tra Ardizzone e Missiroli, mentre alle spalle di questo reparto la difesa romagnola sarà composta da due centrali che saranno Mulè e Gonnelli, con Ciofi e Favale che dovrebbero operare sulle corsie (a sinistra ci prova Yabre), infine il portiere sarà Benedettini.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Reggiana Cesena possiamo consultare le quote che sono state fornite dall’agenzia Snai. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare una cifra corrispondente a 2,00 volte quanto messo sul piatto; il pareggio, ipotesi regolata dal segno X, porta in dote un valore che ammonta a 3,15 volte la giocata mentre con il segno 2, su cui puntare per l’affermazione degli ospiti, andreste a intascare 3,85 volte l’importo investito con questo bookmaker.

© RIPRODUZIONE RISERVATA