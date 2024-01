DIRETTA/ Reggiana Como video streaming tv: ricordando un bel precedente (Serie B, 20 gennaio 2024)

DIRETTA REGGIANA COMO, TESTA A TESTA

Il confronto storico che abbiamo fatto prima della diretta di Reggiana Como al momento annovera un singolo incontro recente, il quale si è concluso con un pareggio 2-2. Questa sfida ha già offerto momenti di grande intensità e segnato dai gol di diversi protagonisti. Nel corso dell’unica partita giocata, sia il Como che la Reggiana hanno dimostrato la propria capacità offensiva, con il risultato di 2-2 che riflette la parità tra le due squadre. I marcatori del Como, Ioannu e Cerri, hanno contribuito al risultato finale, mentre dalla parte della Reggiana sono stati Pettinari e Vido a siglare le reti.

Questo pareggio suggerisce che le due squadre siano state in grado di competere ad alti livelli, rendendo ogni confronto futuro tra Reggiana e Como un evento potenzialmente avvincente per i tifosi. La presenza di diversi marcatori in una sola partita denota anche una distribuzione equa del pericolo offensivo da entrambe le parti, suggerendo che i reparti difensivi delle squadre avversarie avranno il loro bel da fare per contenere gli attacchi avversari. (agg. Gianmarco Mannara)

REGGIANA COMO, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Reggiana Como sarà trasmessa sia su Sky che su DAZN. Per l’emittente televisiva sarà necessario abbonarsi al pacchetto Calcio mentre per il servizio streaming esiste un unico abbonamento per fruire di tutti i servizi.

La diretta streaming Reggiana Como sarà dunque visibile sia su Sky Go su tutti i dispositivi mobili come smartphone, pc e tablet. Lo stesso vale per l’applicazione di DAZN che però oltre ai precedenti modi di fruizione si aggiunge anche la console di gioco.

I BIANCOBLU SONO TERZI

La diretta Reggiana Como, in programma sabato 20 gennaio alle ore 14:00, racconta della 21esima giornata di Serie B. I padroni di casa vantano una striscia aperta di tre risultati utili consecutivi con due vittorie, una col Sudtirol e l’altra con il Catanzaro, e il pareggio in casa del Pisa per 2-2 con gol di Melegoni e Antiste. Ora la Reggiana è undicesima in classifica con 24 punti in 20 partite.

Anche il Como sta facendo bene con un pareggio e 2 due successi, peraltro consecutivi, nelle ultime tre. Il ko col Brescia non ha scalfito il morale dei comaschi che prima conquistano un punto in casa col Palermo per 3-3 e dopodiché battono in ordine Cosenza e Spezia rispettivamente 2-1 e 4-0. I biancoblu sono terzi a 38 punti, pari merito con il Venezia e a -4 dalla capolista Parma.

REGGIANA COMO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Reggiana Como vedono i padroni di casa scendere in campo col 3-4-2-1. In porta Bardi, difesa a tre con Sampirisi, Romagna e Marcandalli. A centrocampo, da destra verso sinistra, troviamo Fiamozzi, Kabashi, Cigarini e Pierangolo. Dietro l’unica punta Gondo ci saranno Melegoni e Antiste.

Il Como replica con il 3-4-1-2. Tra i pali Semper, terzetto arretrato con Curto, Odenthal e Barba a chiudere il reparto. Blanco e Sala saranno i due esterni con Abildgaard e Bellemo. Da Cunha agirà invece da trequartista alle spalle di Gabriello e Cutrone.

REGGIANA COMO, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Reggiana Como danno favorita la squadra ospite a 2.25. Secondo bet365, l’1 fisso è dato a 3.40 mentre la X a 3.20.

L’Over 2.5 è quotato esattamente 2.50 contro l’1.50 dell’Under alla stessa quota. Gol e No Gol sono rispettivamente dati a 2.10 e 1.67.

