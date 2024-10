DIRETTA REGGIANA COSENZA: I TESTA A TESTA

Passiamo alla diretta di Reggiana Cosenza con un punto di vista più storico, in maniera tale da capire a fondo quali potrebbero essere i fattori determinanti per il risultato finale di oggi. Abbiamo all’attivo sei precedenti per i nostri testa a testa storici, chi è la favorita dunque? Su sei partite abbiamo due vittorie per i padroni di casa di oggi, poi un unico pareggio lasciato registrare nella prima gara ufficiale delle due compagini mentre le altre tre partite invece sono finite con una vittoria calabrese.

Diretta/ Cosenza Juve Stabia (risultato finale 1-1): Thiam salva i suoi! (Serie B, 26 ottobre 2024)

L’ultimo match è terminato er 1-0 proprio per il Cosenza che in quell’occasione però giocava in casa. Attenzione però che il Cosenza non viene da uno stato di forma da incorniciare, anzi. Nelle ultime cinque partite non è mai riuscita a vincere portando a casa solamente tre sconfitte e due punti guadagnati in altrettanti pareggi. La Reggiana invece due gare è riuscita a vincerle, meglio dunque spostarsi sul prossimo aggiornamento della diretta di Reggiana Cosenza per vedere dal punto di vista statistico cosa ci dice il match. (agg. Gianmarco Mannara)

Diretta/ Palermo Reggiana (risultato finale 2-0): tre punti ai rosanero! (Serie B, 26 ottobre 2024)

DOVE VEDERE LA DIRETTA REGGIANA COSENZA IN STREAMING VIDEO E TV

Se siete interessati a vedere la diretta Reggiana Cosenza dovrete necessariamente abbonarvi a DAZN che detiene i diritti di tutta la Serie B. Se invece preferite la diretta streaming, potete fare affidamento al sito web o all’applicazione di DAZN.

REGGIANA COSENZA, TURNO OSPITE PER I LUPI

Turno infrasettimanale di Serie B che tra le varie partite presenta anche la diretta Reggiana Cosenza, precisamente martedì 29 ottobre 2024 alle ore 20.30. Il match verrà disputato al Mapei Stadium di Reggio Emilia. La Reggiana ha interrotto il ciclo di cinque match senza vittorie di fila grazie al 2-0 inflitto al Frosinone che sembrava dare slancio ai ragazzi di Viali. Detto ciò, il Palermo in trasferta si è rivelato un osso troppo duro ed è arrivata la sconfitta per 2-0.

Diretta/ Reggiana Frosinone (risultato finale 2-0): decide la doppietta di Vido (Serie B, 20 ottobre 2024)

Il Cosenza invece non vince dal 15 settembre, quando arrivò il successo per 2-1 con la Sampdoria in casa. Da quel giorno son arrivati tre pareggi contro Bari, Cittadella e Juve Stabia più la sconfitta avvenuta in casa con il Sudtirol.

LE PROBABILI FORMAZIONI REGGIANA COSENZA

Ora è il momento di vedere le probabili formazioni Reggiana Cosenza. I padroni di casa si schiereranno col 4-3-2-1 con Bardi in porta e il quartetto Fiamozzi, Meroni, Lucchesi e Fontanarosa in difesa. A centrocampo Ignacchiti, Stulac e Sersanti. Sulla trequarti Marras-Girma con Vido in attacco.

La risposta del Cosenza sarà attraverso il modulo 3-4-1-2. Tra i pali Micai, protetto da Martino, Caporale e Dalle Mura. Agiranno da esterni Ciervo e Ricci con Charlys e Kourfalidis in mediana. Il trequartista sarà Florenzi con Fumagalli-Strizzolo in avanti.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE REGGIANA COSENZA

In conclusione di questa analisi della gara, andiamo a guardare le quote per le scommesse della diretta Reggiana Cosenza. La squadra favorita seppur di poco è quella di casa a 2.55 contro il 2 fisso a 2.90 e la X che troviamo a 3.10.

Capitolo reti: Il segno Gol è offerto a 1.95 mentre il No Gol a 1.80. Over e Under 2.5 sono rispettivamente a 2.20 e 1.60.