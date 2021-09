Diretta Reggiana Gubbio/ Streaming video tv: i granata sono favoriti (Serie C)

DIRETTA REGGIANA GUBBIO: GLI EMILIANI SI LANCIANO?

Reggiana Gubbio sarà diretta dal signor Filippo Giaccaglia: si gioca alle ore 17:30 di domenica 12 settembre, ed è una delle partite valide per la 3^ giornata di Serie C 2021-2022. Siamo nel girone B, dove queste due squadre sono partite con premesse diverse ma al momento hanno gli stessi punti in classifica: la Reggiana è una delle favorite per la promozione e all’esordio ha battuto il Montevarchi, ma poi ha pagato il calendario che ha subito posto la complicata trasferta di Modena, partita risoltasi con un pareggio e che ha comunque confermato la bontà del progetto affidato ad Aimo Diana.

Diretta/ Reggiana Montevarchi (risultato finale 2-0): successo granata

Il Gubbio invece è reduce dalla bella vittoria sulla Fermana; in precedenza aveva fermato il Cesena al Manuzzi, dunque 4 punti per gli umbri che l’anno scorso sono andati ad un passo dai playoff senza tuttavia riuscire a giocarli, e dunque ora puntano la Top 10 della classifica. Sarà interessante scoprire quello che succederà nella diretta di Reggiana Gubbio; mentre aspettiamo che si giochi proviamo a fare qualche valutazione sulle scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA REGGIANA GUBBIO STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE IL TORNEO

La diretta tv di Reggiana Gubbio non è una di quelle che vengono trasmesse sulla televisione satellitare, che come ormai sappiamo propone alcune partite di Serie C ogni settimana; dunque in questo caso l’unico modo per avere accesso alle immagini sarà quello di visitare il portale Eleven Sports, che da parecchi anni è diventato la casa ufficiale della terza divisione. La visione del match sarà in diretta streaming video; potrete sottoscrivere un abbonamento per la stagione oppure acquistare ogni volta il singolo evento, ad un prezzo fisso salvo eccezioni debitamente riportate.

PROBABILI FORMAZIONI REGGIANA GUBBIO

Reggiana Gubbio viene affrontata da Diana con il 3-4-2-1: c’è l’imbarazzo della scelta in alcuni reparti, in mezzo per esempio Sciaudone e Cigarini sarebbero riserve di Del Pinto e Fausto Rossi mentre a sinistra Ansatasio e Negla insidiano la maglia di Contessa. In difesa tutto confermato con Luciani, Rozzio e Cauz a protezione del portiere Venturi; davanti invece i due trequartisti dovrebbero essere Radrezza e Rosafio (lo stesso Neglia potrebbe avanzare la sua posizione) con Scappini a giocarsi il posto con Lanini e Zamparo per il ruolo di centravanti.

Nel Gubbio è squalificato Bulevardi: per sostituirlo Vincenzo Torrente pensa a Sainz-Maza che può fare la mezzala offensiva con Cittadino e Malaccari a completare il centrocampo, mentre davanti D’Amico e Doudou Mangni (ma anche Spalluto) potrebbero essere titolari in luogo di Fantacci e Sarao, rischia il posto anche Arena che domenica scorsa è partito largo a destra. In difesa Signorini e Redolfi saranno i centrali a protezione di Ghidotti, sugli esterni giocheranno Oukhadda e Aurelio.

QUOTE E PRONOSTICO

Possiamo dare uno sguardo alle quote proposte dall’agenzia Snai per un pronostico su Reggiana Gubbio: il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare 1,77 volte la vostra giocata, il pareggio viene regolato dal segno X e porta in dote una vincita che ammonta a 3,40 volte l’importo investito mentre il segno 2, sul quale puntare per il successo degli ospiti, ha un valore corrispondente a 4,50 volte la somma messa sul piatto con questo bookmaker.

© RIPRODUZIONE RISERVATA