DIRETTA REGGIANA PISA/ Video streaming tv: i precedenti sono in equilibrio (Serie B, 26 settembre 2023)

DIRETTA REGGIANA PISA: I TESTA A TESTA

La diretta del match Reggiana Pisa mette di fronte due formazioni che si sono affrontate 17 volte in passato. Padroni di casa che hanno avuto la meglio in 5 occasioni, ago della bilancia che pende dalle parti dei toscani con sei successi ma anche altrettanti pareggi. Sfida piuttosto equilibrata che iniziata nel 1999 con la vittoria della Reggiana con il risultato di 1-0. Da quel momento due vittorie consecutive Pisa un pareggio e tre successi della Reggiana tra il 2001 e il 2002.

Dopo il successo del 2004 del Pisa con il risultato di 3-0, le due formazioni non si sono più affrontate per ben 7 anni, ritornando soltanto nel 2011 con la vittoria della formazione granata. Altri due successi Pisa tra il 2012 e 2013 con il risultati rispettivamente di 2-0 e 3-0, da segnalare la doppietta di Mauro Bollino. Dopo i successi del Pisa arrivano tre pareggi consecutivi tra il 2012 e il 2020, prima dell’ultimo scontro giocato nel 2021 deciso dal gol di Michele Marconi per i nerazzurri. Vittoria dei padroni di casa che manca quindi da ben 12 anni, 1-0 firmato al novantesimo nel 2011. (Marco Genduso)

DIRETTA REGGIANA PISA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

REGGIANA PISA: SFIDA PER RISALIRE LA CHINA!

Reggiana Pisa è in diretta dal Mapei Stadium, alle ore 20:30 di martedì 26 settembre: la partita è valida per la settima giornata nel campionato di Serie B 2023-2024. Si affrontano due squadre che sono reduci da vittorie in trasferta, e che stanno migliorando rispetto a un avvio in salita: la Reggiana si è imposta a La Spezia approfittando della crisi dei liguri, punti preziosissimi per Alessandro Nesta il cui primo obiettivo è chiaramente quello di tenere i granata nel campionato cadetto, cosa che non era riuscita al suo predecessore Massimiliano Alvini nell’ultima stagione in questo torneo.

Il Pisa invece ha vinto contro la Feralpisalò, anche in questo caso un successo importante per una squadra che nel 2022 ha giocato la finale playoff e ha l’ambizione di provare il salto di categoria, ma in questo inizio si è scontrata con qualche difficoltà di troppo. Adesso, aspettando che la diretta di Reggiana Pisa prenda il via, proviamo a fare qualche rapida considerazione sulle scelte che saranno operate dai due allenatori sul terreno di gioco del Mapei Stadium, analizzando in maniera più approfondita le probabili formazioni di questa partita.

PROBABILI FORMAZIONI REGGIANA PISA

Possiamo pensare al 4-3-1-2 per Alessandro Nesta, che in Reggiana Pisa può cambiare qualcosa: Szyminski al centro della difesa con Romagna e Pajac terzino sinistro (Sampirisi o Libutti a destra), in porta come sempre va Bardi mentre a centrocampo le opzioni sono Cigarini e Crnigoj, che scalzerebbero due tra Manolo Portanova, Alessandro Bianco e Kabashi. La rosa della Reggiana ha alternative anche davanti: Djamanca o Girma sulla trequarti, Lanini e Stefano Pettinari insidiano Antiste e Gondo come attaccanti, e potrebbero essere titolari.

Il Pisa di Alberto Aquilani risponde con un 4-2-3-1: qui abbiamo Antonio Caracciolo e Barbieri per la difesa (starebbero fuori uno tra Leverbe e Canestrelli, matchwinner abato, e poi Beruatto o Calabresi sulle fasce) con Nicolas in porta, e una cerniera mediana di grande qualità con Miguel Veloso e Marius Marin, ma anche una diversa opzione tattica con Idrissa Touré. Sulla trequarti se la giocano Arena e Jureskin, soprattutto con Emanuel Vignato e Mlakar (Valoti va verso la conferma in posizione centrale), Moreo resta favorito per l’attacco ma naturalmente Torregrossa e Masucci se la giocano ampiamente.

QUOTE E PRONOSTICO

A margine della diretta di Reggiana Pisa, e per un pronostico sul match, diciamo anche quali sono le quote che l’agenzia Snai ha previsto sulla partita valida per la partita nella 7^ giornata di Serie B. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa vi farebbe guadagnare 2,70 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto; il segno X per il pareggio porta in dote una vincita che corrisponde a 3,10 volte la vostra giocata, infine il segno 2 sul quale puntare per il successo della formazione ospite ha un valore, con questo bookmaker, equivalente a 2,75 volte la cifra investita su questa sfida.











