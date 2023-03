Diretta/ Reggiana Torres streaming video tv: capolista per il riscatto (Serie C)

DIRETTA REGGIANA TORRES: CAPOLISTA IN CERCA DI PUNTI

Reggiana Torres, in diretta alle ore 14.30 di sabato 18 marzo 2023 allo stadio “Città del Tricolore” di Reggio Emilia, è una gara valida per la trentatreesima giornata del campionato di Serie C, girone B.

Squadre con ambizioni opposte ma entrambe desiderose di mettere punti a referto. Da un lato la capolista che, reduce dal pareggio di Pontedera, deve tornare a vincere. Dall’altro una Torres che nel turno infrasettimanale ha pareggiato con il Rimini mettendo fine ad una striscia nera di tre sconfitte consecutive.

REGGIANA TORRES STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Reggiana Torres non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Reggiana Torres sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

REGGIANA TORRES: PROBABILI FORMAZIONI

A pochi minuti dal fischio d’inizio del match è tempo di andare a conoscere le probabili formazioni della diretta Reggiana Torres. Partiamo dalla formazione di casa dove mister Aimo Diana potrebbe cambiare qualcosa rispetto all’ultima sfida: tra i pali sicuro Venturi mentre sulle corsie laterali del 3-5-2 Fiamozzi, Guiebre e Guglielmotti sono in lizza per due posti. A centrocampo sarà uno tra Cigarini e Sciaudone a dettare i tempi mentre in avanti spazio a Montalto e Rosafio. Per i rossoblù ospiti, invece, mister Stefano Sottili dovrà valutare le condizioni di Scappini, non al meglio. Nel 3-5-2 dei sardi troveranno spazio Fabriani, Antonelli e Pinna in difesa mentre sarà Masala il metronomo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Andiamo a scoprire le quote per le scommesse della diretta Reggiana Torres. Prendiamo come riferimento i numeri proposti da Snai: la vittoria della formazione di casa è quotata 1.45, il pareggio è dato a 3.70 mentre la vittoria ospite paga 5.20 volte la posta.











