Diretta Reggiana Vicenza/ Streaming video DAZN: sfida per la salvezza (Serie B)

Reggiana Vicenza, in diretta dal Mapei Stadium di Reggio Emilia, va in scena sabato 23 gennaio alle ore 14:00, e fa parte della 19^ giornata nel campionato di Serie B 2020-2021: anche queste due squadre concludono il girone di andata, e si affrontano in una partita molto importante per la salvezza. L’urgenza di vincere ce l’ha maggiormente la formazione granata, che arriva dal Monday Night perso contro la Spal e si ritrova al terzultimo posto in classifica senza riuscire a risalire la corrente.

Ritrovare il fattore campo può essere importante ma non bisognerà sottovalutare il LaneRossi, che dopo aver fermato il Frosinone si è ripetuto nel recupero contro il Chievo, dunque è in striscia positiva e infatti sta addirittura avvicinando la zona playoff, pur dovendo continuare a guardarsi le spalle. Sarà interessante vedere come terminerà la diretta di Reggiana Vicenza; nel frattempo possiamo fare una rapida valutazione sulle scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Reggiana Vicenza, che non verrà trasmessa sui canali della nostra televisione; l’appuntamento classico con il campionato di Serie B è sulla piattaforma DAZN, per accedere alla quale bisognerà sottoscrivere un abbonamento e che vi permetterà di seguire la partita in diretta streaming video, attivando l’applicazione su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone oppure utilizzando una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

Sarà un 3-4-1-2 quello di Massimiliano Alvini per Reggiana Vicenza: possibile conferma per Ardemagni al fianco di Mazzocchi, in alternativa è pronto Kargbo mentre sulla trequarti dovrebbe esere confermato Radrezza. Dovrebbe cambiare anche il centrocampo, con Varone e Muratore che si candidano; devono vincere la concorrenza di Fausto Rossi e Del Pinto, a sinistra occasione per Cambiaghi mentre a destra Giuseppe Zampano e Kirwan insidiano Libutti. Arlind Ajeti sostituirà lo squalificato Riccardo Martinelli in difesa; con lui Gyamfi e Rozzio, in porta andrà Cerofolini. Il Vicenza di Mimmo Di Carlo si dispone con un 4-3-3: rispetto a martedì rischiano il posto Meggiorini e Lamin Jallow, con Vandeputte e Alessandro Marotta pronti a supportare la prima punta Gori. Attenzione anche a Samuele Longo, mentre a centrocampo ci sono Pontisso e Davide Agazzi che sperano di soppiantare Luca Rigoni e Zonta (con Cinelli confermato). Lo stesso Zonta può fare anche il terzino destro; a sinistra ci sarà sempre Beruatto, poi Bizzotto e Padella a proteggere il portiere Grandi.

L’agenzia Snai, tra le altre, ha fissato un pronostico su Reggiana Vicenza: nella sua previsione possiamo allora leggere che il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vale 2,90 volte quanto messo sul piatto, per contro il segno 2 che regola l’affermazione degli ospiti vi farebbe guadagnare una somma pari a 2,55 volte la vostra puntata. L’eventualità del segno X, che regola il pareggio, porta in dote una vincita che con questo bookmaker ammonta a 3,05 volte l’importo investito.



