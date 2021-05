Diretta Reggina Ascoli/ Streaming video DAZN: due squadre che ci credono (Serie B)

DIRETTA REGGINA ASCOLI: RIMONTA CALABRESE

Reggina Ascoli, che è in diretta dallo stadio Oreste Granillo alle ore 14:00 di martedì 4 maggio, si gioca per la 36^ giornata di Serie B 2020-2021. Una partita interessante, soprattutto alla luce degli ultimi risultati: i calabresi hanno infatti pareggiato a Cremona e non sono riusciti a operare il sorpasso all’ottavo posto, ma la zona playoff resta distante soltanto un punto e dunque ci sono tre partite per andare a prenderla e confermare quelle che erano le legittime ambizioni estive, confermate dall’ottima campagna acquisti.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B/ Moduli e mosse: Aramu e Brosco squalificati

L’Ascoli ha fatto un miracolo, spezzando la serie positiva dell’Empoli: il 2-0 al Del Duca ha portato i marchigiani ad un solo punto dalla salvezza diretta, inevitabile adesso crederci ma bisognerà fare un ultimo sforzo per evitare il playout. Aspettando che la diretta di Reggina Ascoli prenda il via, proviamo a valutare in che modo i due allenatori intendano disporre le loro squadre sul terreno di gioco, leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

PRONOSTICI SERIE B/ Previsioni e quote 36^ giornata: equilibrio a Lignano Sabbiadoro

DIRETTA REGGINA ASCOLI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Reggina Ascoli, che non viene trasmessa sui canali della nostra televisione; il campionato di Serie B è un’esclusiva della piattaforma DAZN che ne fornisce tutte le partite, dunque anche in questo caso gli abbonati al servizio potranno installare l’applicazione su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone – per la visione in diretta streaming video – oppure utilizzare in alternativa una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI REGGINA ASCOLI

Per Reggina Ascoli Marco Baroni punta ancora su un 4-4-2 classico: Stavropoulos e Dalle Mura centrali davanti a Nicolas, Del Prato e Di Chiara (o Liotti) come terzini, davanti ai due esterni bassi dovremmo avere nuovamente Rivas e Edera con Crisetig e Nicolò Bianchi che agiscono come centrali. Ménez si gioca la maglia da attaccante insieme a Okwonkwo, con Denis che invece dà la sensazione di poter essere ancora titolare; un eventuale cambio modulo potrebbe agevolare il rientro dal primo minuto di Bellomo e Folorunsho, o almeno uno dei due. Andrea Sottil deve fare i conti con le squalifiche di Brosco e Buchel: al centro della difesa con Avionitis giocherà Quaranta, a centrocampo sarà Eramo a essere titolare con Caligara e Saric. Pucino e Kragl completano una difesa che si schiera a protezione di Leali, poi davanti avremo verosimilmente Sabiri confermato sulla trequarti – ma attenzione alla candidatura di Bidaoui – mentre Simeri insidia Rijad Bajic e Dionis, comunque favoriti specialmente dopo i gol contro l’Empoli.

Diretta Empoli Cosenza/ Streaming video tv: toscani per la promozione (Serie B)

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato il su0 pronostico ufficiale su Reggina Ascoli, pertanto possiamo andare a vedere quanto stabilito dalle quote per questa partita di Serie B. Il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare una somma corrispondente a 2,20 volte la puntata; il pareggio, che viene regolato dal segno X, porta in dote una vincita che ammonta a 3,10 volte l’importo investito e il segno 2, sul quale puntare per il successo della squadra ospite, vale per questo bookmaker 3,55 volte quanto messo sul piatto.



© RIPRODUZIONE RISERVATA