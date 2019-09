Diretta Reggina Catania/ Streaming video tv: big match al Granillo! (Serie C)

Reggina Catania, in diretta dallo stadio Granillo, si gioca alle ore 15:00 di domenica 29 settembre e può essere considerato, a buona ragione, un big match nella settima giornata del girone C di Serie C 2019-2020. Nelle ultime cinque partite di campionato la Reggina ha conquistato tre vittorie e due pareggi. Un ruolino di marcia fin qui più che positivo per la squadra di Reggio Calabria, che ambisce a un posto di rilievo nella lotta per i play off di fine stagione. Percorso che invece si sta rivelando più complicato del previsto per il Catania, reduce dal trionfo casalingo contro la malcapitata Cavese (4-0 il risultato finale) maturato negli ultimi 90 minuti della sesta giornata del torneo. In classifica la formazione etnea è quarta, con gli stessi punti (12) della Reggina e a una lunghezza di distacco dal Catanzaro.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non è disponibile la diretta tv di Reggina Catania, ma come sempre le partite del campionato di Serie C (come anche quelle della Coppa Italia di categoria) sono esclusiva del portale elevensports.it, e dunque anche questa sfida della settima giornata potrà essere seguita in diretta streaming video attraverso dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. C’è la possibilità di abbonarsi al servizio per la stagione, oppure di acquistare il singolo evento che prevede un prezzo fissato all’inizio del campionato.

PROBABILI FORMAZIONI REGGINA CATANIA

Mimmo Toscano ha plasmato la Reggina con il modulo 3-5-2. In porta Enrico Guarna, linea a tre composta da Rossi e Loiacono, mentre sono da valutare le condizioni di Bertoncini. Se non ce la dovesse fare, il tecnico dovrebbe affidarsi a Blondett o Marchi. Regista di centrocampo il greco Sounas, al suo fianco spazio dal primo minuto al capitano Francesco De Rose e a Nicolò Bianchi. Sugli esterni, sulla sinistra dovrebbe ancora esserci Bresciani, grande protagonista dell’ultima trasferta di Terni, mentre sulla corsia di destra in pole position per una maglia dal primo minuto il calciatore Garufo. Coppia d’attacco infine composta dal bomber Simone Corazza e dall’esperta punta Reginaldo, anche se non è da escludere un ballottaggio con il fantasista Nicola Bellomo. Il Catania risponde con il 4-3-3, marchio di fabbrica del neo tecnico Camplone. In porta Furlan, linea a quattro di difesa composta da Cianco, Aya, Baraye e Silvestri. A centrocampo dovrebbe essere riconfermato Lodi dopo la doppietta segnata ai danni della Cavese, con Rizzo e Angiulli a completare il reparto della mediana. In attacco Camplone dovrebbe affidarsi a Di Piazza, Di Molfetta e Curiale. La difesa etnea dovrà prestare grande attenzione al bomber Simone Corazza, autore di un avvio di campionato sprint fin qui con 4 gol in sei partite disputate, una media di quasi una rete ogni gara giocata. Nel Catania a fare la voce grossa è l’attaccante Matteo Di Piazza, autore di tre gol in cinque gare.



© RIPRODUZIONE RISERVATA