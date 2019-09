Diretta Ternana Reggina/ Streaming video e tv: big match al Liberati (Serie C)

Ternana Reggina, il big match del turno infrasettimanale di mercoledì 25 settembre, è diretta dal signor Matteo Marchetti e si gioca alle ore 15.00 in apertura della sesta giornata del girone C del campionato di Serie C 2019-2020. La Ternana guida la classifica con 12 punti, ma la Reggina insegue a una sola lunghezza di distanza. Il match è d’alta quota e la difficile gara promette spettacolo, anche se chiaramente è troppo presto per dire se saranno queste due squadre a giocarsi prevalentemente la promozione diretta in Serie B. La Ternana di mister Gallo ha conosciuto la sconfitta solo alla quarta giornata, battuta in casa per 2-0 dal Monopoli, per il resto il percorso è netto con 4 vittorie in altrettante partite. Domenica ha espugnato il campo della Sicula Leonzio per 2-1 grazie alle reti di Partipilo e dell’intramontabile Vantaggiato.

La diretta tv di Ternana Reggina non è disponibile, ma c’è una bella notizia per tutti gli appassionati: per questa stagione infatti, ancora una volta, il portale elevensports.it fornisce le immagini delle partite di campionato e Coppa Italia Serie C. Dunque, armandovi di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, potrete seguire la partita in diretta streaming video abbonandovi al portale oppure acquistando il singolo evento, il cui prezzo è stato fissato all’inizio della stagione.

Anche a Reggio Calabria l’umore è altissimo, con la Reggina che è l’unica squadra ancora imbattuta del girone C, con i suoi 11 punti che sono il frutto di due pareggi e tre vittorie, l’ultima delle quali ottenuta domenica fra le mura amiche del Granillo contro la Vibonese grazie all’autorete di Malberti e il definitivo 2-0 di Corazza. Vantaggiato, partito dalla panchina contro la Sicula Leonzio, potrebbe essersi guadagnato un posto da titolare, grazie al contributo determinante dato alla fase offensiva fino al suo ingresso risultata prevedibile e lenta e condizionata dalla giornata no di Ferrante. Ma anche la Reggina, con Reginaldo, ha i suoi giocatori di classe che malgrado l’età deliziano ancora i palati sopraffini che amano il bel calcio. Toscano però dovrà fare ancora a meno dello sfortunato Doumbia che partito titolare contro la Vibonese è stato costretto a uscire dopo neanche 30 minuti a causa dell’ennesimo infortunio.

Il fattore campo, secondo le quotazioni della Snai per Ternana Reggina, premia appunto la squadra padrona di casa che è favorita per la sfida pomeridiana, con una vittoria data ad un valore pari a 2,10 volte la somma messa sul piatto. Il pareggio tra le due squadre è quotato 3,15, mentre la vittoria della Reggina al Liberati di Terni è data a 3,40.



