Diretta Reggina Cittadella/ Streaming video tv: calabresi in forma (Serie B)

DIRETTA REGGINA CITTADELLA: PADRONI DI CASA SCATENATI

Reggina Cittadella, in diretta alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, lunedì 1 novembre 2021, si gioca allo stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria per l’undicesima giornata del campionato di Serie B e si annuncia una sfida stuzzicante. La diretta di Reggina Cittadella vedrà infatti scendere in campo i padroni di casa calabresi dopo la vittoria a Perugia che ha proiettato la Reggina al secondo posto in classifica, dunque sullo Stretto si sogna in grande e una nuova vittoria potrebbe lanciare la Reggina verso orizzonti davvero promettenti.

Di contro, il Cittadella giovedì sera ha perso in casa contro il Parma e di conseguenza i veneti sono rimasti fermi a quota 13 punti, nel mischione delle squadre che con un paio di risultati positivi possono tornare in alta quota, ma devono stare anche molto attenti a non scivolare verso il fondo. La Reggina è in tal senso un avversario molto pericoloso, dunque il Cittadella deve evitare passi falsi. Con queste premesse, è facile capire perché Reggina Cittadella sarà imperdibile…

DIRETTA REGGINA CITTADELLA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Segnaliamo che la diretta tv di Reggina Cittadella sarà garantita oggi sui canali satellitari di Sky Sport, che offrirà quindi ai propri abbonati anche la diretta streaming video tramite il servizio Sky Go. La partita di Serie B sarà però visibile in streaming anche tramite DAZN oppure Helbiz, vi sarà dunque una tripla possibilità di scelta per i telespettatori.

PROBABILI FORMAZIONI REGGINA CITTADELLA

Vediamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni di Reggina Cittadella. Per i padroni di casa dobbiamo annotare che sarà squalificato Crisetig, una assenza pesante a centrocampo. Nel modulo 4-4-2 di Alfredo Aglietti ecco dunque Turati in porta e davanti a lui la difesa a quattro formata da Loiacono, Cionek, Stavropoulos e Di Chiara da destra a sinistra. A centrocampo potrebbe giocare Hetemaj con Bianchi nella coppia centrale, più Bellomo e Laribi esterni, infine in attacco la coppia titolare potrebbe essere Rivas-Galabinov.

Il Cittadella allenato da Edoardo Gorini potrebbe invece proporre un modulo 4-3-1-2: Cassandro è squalificato, potrebbe essere Mattioli a completare la difesa a quattro con Frare, Adorni e Donnarumma davanti al portiere Kastrati; a centrocampo invece ecco il terzetto formato da Mazzocco, Danzi e Branca; infine nel reparto offensivo del Cittadella potremmo avere Antonucci trequartista alle spalle dei due attaccanti Okwonkwo e Beretta.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Reggina Cittadella in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. I padroni di casa partono favoriti e il segno 1 è quotato a 2,35, mentre poi si sale a quota 3,05 in caso di segno X e fino a 3,20 volte la posta in palio sul segno 2 qualora vincesse il Cittadella.

