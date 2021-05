Diretta/ Reggina Frosinone (Serie B) streaming video DAZN: giochi già fatti

DIRETTA REGGINA FROSONONE: PARTITA “DA FINE STAGIONE”

Reggina Frosinone, in diretta lunedì 10 maggio 2021 alle ore 14.00 presso lo stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria, sarà una sfida valevole per la diciannovesima giornata di ritorno del campionato di Serie B. Sfida che vede giochi già fatti tra Reggina e Frosinone, con le due formazioni che hanno ormai blindato la salvezza e nel contempo visto sfumare le ambizioni play off. Che nelle ultime settimane si erano fatte più forti per la Reggina che però ha solo sfiorato l’impresa a Lecce venerdì scorso, scivolando a 3 punti di distanza dal terzetto formato da Chievo, Brescia e Spal: per la classifica avulsa, anche in caso di aggancio non sarebbe possibile ai calabresi partecipare ai play off.

Non ha più chance per la post season nemmeno il Frosinone che ha dovuto però mettere al sicuro la salvezza dopo una lunga crisi, con 7 punti nelle ultime 3 partite contro Pisa, Spal e Vicenza. Ciociari tra le delusioni di questo campionato dopo la Serie A sfumata nella scorsa stagione solo in finale play off, ma sono stati evitati pericoli peggiori per il club che ora punterà a rilanciarsi nella prossima stagione, vedremo se con Fabio Grosso in panchina o con un altro allenatore.

DIRETTA REGGINA FROSINONE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Reggina Frosinone, che non viene trasmessa sui canali della nostra televisione; il campionato di Serie B è un’esclusiva della piattaforma DAZN che ne fornisce tutte le partite, dunque anche in questo caso gli abbonati al servizio potranno installare l’applicazione su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone – per la visione in diretta streaming video – oppure utilizzare in alternativa una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI REGGINA FROSINONE

Le probabili formazioni della sfida tra Reggina e Frosinone allo stadio Oreste Granillo. I padroni di casa allenati da Marco Baroni scenderanno in campo con un 4-2-3-1 e questo undici titolare: Nicolas; Lakicevic, Cionek, Stavroupoulos, Liotti; Crimi, Crisetig; Rivas, Bellomo, Edera; Montalto. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Fabio Grosso con un 3-5-2 così disposto dal primo minuto: Bardi; Brighenti, Szyminski, Capuano; Salvi, Rohden, Maiello, Kastanos, Zampano; Iemmello, Novakovich.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida tra Reggina e Frosinone, le quote del bookmaker Sky moltiplicano per 2.20 la posta scommessa sulla vittoria interna, mentre la quota relativa al pareggio viene proposta a 3.15 e la quota riferita al successo in trasferta viene offerta a 3.25 volte rispetto a quanto messo sul piatto.



