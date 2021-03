Diretta/ Reggina Monza (Serie B) streaming video DAZN: brianzoli senza sosta

DIRETTA REGGINA MONZA: TOCCA A BALOTELLI!

Reggina Monza, in diretta sabato 13 marzo 2021 alle ore 14.00 presso lo stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria, sarà una sfida valevole per la nona giornata di ritorno del campionato di Serie B. Brianzoli senza sosta in un campionato cadetto mai avvincente come in questa stagione. Il Monza battendo il Pordenone in casa sabato scorso si è ripreso il secondo posto in classifica, ma le distanze parlano chiaro: a -3 dall’Empoli capolista ma con un solo punto di vantaggio sulla Salernitana terza e 2 sul Venezia quarto. Un passo falso può cambiare radicalmente la situazione così come un filotto di risultati utili può spedire definitivamente in orbita. Lo sa bene il tecnico Brocchi che sta puntando sulla continuità, con una sola sconfitta per il Monza nelle ultime 14 partite di campionato. Dall’altra parte la Reggina dopo lo scivolone interno contro la capolista Empoli ha mantenuto solidità pareggiando 0-0 a Pisa, ma non segna da 2 partite consecutive in campionato. Baroni ha riportato comunque tranquillità nell’ambiente con la squadra ora a +5 dalla zona play out, bisognosa ancora di punti per evitare problemi in zona retrocessione.

DIRETTA REGGINA MONZA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Reggina Monza non sarà disponibile sui canali della nostra televisione, perché il match di Serie B è un’esclusiva della piattaforma DAZN: di conseguenza l’appuntamento classico per tutti gli abbonati al servizio è quello con la diretta streaming video, i clienti potranno seguire questa partita di campionato utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone oppure installare l’applicazione su una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI REGGINA MONZA

Le probabili formazioni della sfida tra Reggina e Monza allo stadio Oreste Granillo. I padroni di casa allenati da Marco Baroni scenderanno in campo con un 4-2-3-1 e questo undici titolare: Nicolas, Lakicevic, Loiacono, Stavropoulos, Di Chiara; Crimi, Crisetig, Situm, Folorunsho, Menez; Rivas. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Cristian Brocchi con un 4-3-3 così disposto dal primo minuto: Di Gregorio, Donati, Bellusci, Paletta, C.Augusto; Frattesi, Scozzarella, Barilla; F.Ricci, Balotelli, Mota Carvalho.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sul match tra Reggina e Monza, le quote del bookmaker Snai fissano a 3.15 il moltiplicatore per chi punterà sul successo interno, a 3.05 la quota relativa al pareggio per la quale si potrà scommettere sul segno X, ed infine chi deciderà di investire sull’affermazione esterna riceverà 2.35 volte la posta scommessa.

