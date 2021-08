DIRETTA REGGINA MONZA/ Video streaming DAZN: amaranto favoriti dai precedenti

DIRETTA REGGINA MONZA: I TESTA A TESTA

La diretta di Reggina Monza sarà sicuramente uno dei piatti più affascinanti della prima domenica del nuovo campionato di Serie B e allora andiamo adesso a ripercorrere in breve gli ultimi dieci precedenti tra i calabresi e i lombardi. La partita in questi incontri è sempre stata valida per i campionati di Serie B tra il 1988 e lo scorso torneo cadetto. Il bilancio sicuramente sorride alla Reggina, che infatti ha vinto in ben cinque occasioni a fronte di tre pareggi e appena due affermazioni del Monza, per di più entrambe in casa. Per i brianzoli dunque la trasferta a Reggio Calabria costituisce una sorta di incubo: per la Reggina infatti in questo lasso di tempo si contano quattro vittorie casalinghe più un pareggio su cinque incontri disputati in Calabria. Nello scorso campionato 2020-2021 abbiamo avuto la vittoria casalinga per 1-0 del Monza al Brianteo il sabato 28 novembre 2020, ma poi al ritorno sabato 13 marzo 2021 ecco la “tradizionale” vittoria della Reggina al Granillo contro il Monza, in questo caso per 1-0. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA REGGINA MONZA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Reggina Monza è su Sky Sport 252: per questa stagione infatti il campionato cadetto si divide tra la televisione satellitare e la piattaforma DAZN, nel primo caso bisognerà essere abbonati al pacchetto Calcio per accedere alle immagini mentre nel secondo, come sempre, la visione sarà garantita (ai clienti) in diretta streaming video, e dunque utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. In alternativa, potrà essere sfruttata una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

REGGINA MONZA: LE AMBIZIONI SONO ALTE

Reggina Monza, in diretta alle ore 18:00 di domenica 22 agosto, si gioca allo stadio Oreste Granillo: partita valida per la prima giornata di Serie B 2021-2022, e subito quello che sulla carta potrebbe essere un big match. L’anno scorso la Reggina ha mancato i playoff e pensato più che altro alla salvezza, ma la società calabrese non ha mai nascosto le sue ambizioni e in questa stagione punterà con decisione un posto nelle prime 8, affidandosi all’esperienza di Alfredo Aglietti, che alla post season 2020 aveva condotto il Chievo. Non sarà facile, ma la Reggina potrebbe davvero stupire e l’abbondanza della rosa ne è sicuramente una dimostrazione.

Il Monza convive con lo status di favorita d’obbligo da quando sono arrivati Silvio Berlusconi e Adriano Galliani: grandi spese e gruppo di lusso, ma lo scorso giugno non è bastato per arrivare in finale playoff e settimana scorsa è già arrivata l’eliminazione dalla Coppa Italia, ancora per mano del Cittadella. Cristian Brocchi ha salutato: al suo posto Giovanni Stroppa (un ritorno) che nel 2020 aveva portato il Crotone in Serie A, venendone poi esonerato nel corso dell’anno seguente. Aspettando che la diretta di Reggina Monza prenda il via, proviamo ora a valutare le scelte da parte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

PROBABILI FORMAZIONI REGGINA MONZA

Dovrebbe essere il 4-3-3 il modulo di Aglietti per Reggina Monza: rispetto alla sconfitta di Coppa Italia potrebbero tornare titolari Adjapong e Loiacono in difesa (al posto di Lakicevic e Stavropoulos) con Thiago Cionek davanti a Micai e Regini in ballottaggio con Di Chiara a sinistra. A centrocampo i veterani Hetemaj, Crisetig e Laribi devono vincere la concorrenza di Nicolò Bianchi e Gavioli, Bellomo penalizzato dal modulo potrebbe trovare spazio nel tridente, dove però già Ménez e Denis non sono certi del posto vista la presenza di Federico Ricci, Montalto e Rigoberto Rivas. Ancora più soluzioni le ha Stroppa, che è partito con il 3-5-2: in porta Di Gregorio, davanti a lui Paletta non è sicuro del posto perché Sampirisi, Bellusci e Caldirola hanno ottime argomentazioni. A destra Pedro Pereira è favorito su Giulio Donati, a sinistra Carlos Augusto non ha invece rivali; poi una mediana di grande qualità e abbondanza, Colpani e Siatounis ci provano ma Barillà, Scozzarella e Brescianini sono favoriti. Nel tandem offensivo ecco Machin e Gytkjaer, senza dimenticare Finotto e Dany Mota; qui, a dover fare i conti con il modulo sono Ciurria e D’Alessandro.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai, tra le altre, ha tracciato un pronostico per Reggina Monza, e dunque possiamo andare a vedere cosa ci dicano le quote. Il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 3,15 volte quanto messo sul piatto; il segno X che identifica l’eventualità del pareggio porta in dote una vincita pari a 2,95 volte la posta mentre il segno 2, sul quale puntare per il successo ospite, ha un valore che ammonta a 2,45 volte l’importo investito con questo bookmaker.



