Reggina Parma sarà diretta dal signor Luca Zufferli, e si gioca alle ore 16:15 di domenica 24 ottobre: allo stadio Granillo questa partita (per la 9^ giornata di Serie B 2021-2022) è particolarmente intrigante, perchè la corazzata ducale – in difficoltà – fa visita a una Reggina che invece si sta confermando secondo le premesse, con ambizioni da playoff risollevate grazie alla vittoria di Vicenza. Gli amaranto sono una squadra vera, con ottime individualità che possono portarla lontana; servirà la costanza ma come detto arrivare ai playoff e poi giocarsela fa parte dei piani, che al momento sono ampiamente rispettati.

Non così per il Parma, costruito per la promozione diretta ma ancora ondivago: reduci dal pareggio contro il Monza, i gialloblu non sono riusciti a fare il salto di qualità sperato e sembra debbano ancora calarsi totalmente nella realtà della Serie B, che non è per nulla semplice e ricca di insidie che Enzo Maresca ha già conosciuto. Aspettiamo con trepidazione la diretta di Reggina Parma, nel frattempo possiamo leggere approfonditamente le probabili formazioni della partita analizzando le scelte che verranno operate dai due allenatori.

DIRETTA REGGINA PARMA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Reggina Parma sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare, riservata ai possessori di un abbonamento al pacchetto Calcio oppure disponibile in pay per view: bisognerà visitare Sky Sport 251 (il numero è quello corrispondente sul decoder) mentre per la diretta streaming video ricordiamo che il campionato di Serie B è integralmente fornito anche da DAZN, dunque i suoi clienti potranno seguire la partita su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI REGGINA PARMA

Quello di Alfredo Aglietti per Reggina Parma è un 4-4-2 “mascherato”, perchè Bellomo (o Laribi, a seconda di chi giocherà) è un trequartista adattato a esterno di centrocampo, dall’altra parte invece un laterale vero come Federico Ricci con Crisetig che dovrebbe fare coppia con Hetemaj, nuovamente titolare. Davanti Tumminello, Rigoberto Rivas, Denis e Montalto se la giocano con Ménez e Galabinov: straordinaria abbondanza offensiva per Aglietti, che in difesa punterà su Thiago Cionek e Stavropoulos davanti a Turati, con Loiacono e Di Chiara terzini.

Il 4-1-4-1 di Maresca ha in Schiattarella il suo giocatore di riferimento; lui davanti alla difesa, Stanko Juric e Brunetta invece si posizionano sulla trequarti facendo compagnia a Man e Mihaila, che sono in ballottaggio con Félix Correia come laterali di una linea che supporterà Tutino, favorito su Inglese e Benedyczak. Questo dovrebbe essere lo schieramento del Parma, mentre in difesa avremo Osorio e Danilo Larangeira (o Cobbaut) a protezione di Buffon con Del Prato e Woyo Coulibaly da terzini.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha proposto il suo pronostico su Reggina Parma, e dunque possiamo andare a vedere cosa ci dicano le quote per questa partita. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare 2,50 volte quanto messo sul piatto, l’eventualità del segno X che regola il pareggio porta in dote una somma corrispondente a 3,20 volte la vostra puntata mentre con la vittoria degli ospiti, per la quale dovrete puntare sul segno 2, andreste a guadagnare una cifra che ammonta a 2,85 volte l’importo investito.

