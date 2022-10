DIRETTA/ Reggina Perugia video streaming tv: la storia sorride al Grifone

DIRETTA REGGINA PERUGIA: IL TESTA A TESTA

E ora spazio ai precedenti della diretta di Reggina Perugia. Al Granillo prima di oggi questa gara si è già disputata in sette occasioni. Il bilancio è in favore degli ospiti che hanno vinto quattro volte rispetto alle due dei padroni di casa, c’è stato solo un pareggio. Nelle ultime due occasioni è stato il Grifone a vincere. L’ultimo precedente risale allo scorso 12 marzo quando la gara terminò col risultato finale di 0-1 e fu decisa da un gol di Burrai al 91esimo alla fine di una gara molto equilibrata.

La squadra amaranto non vince in casa contro questo avversario da quasi vent’anni, precisamente da quel 2 febbraio 2003 quando la gara terminò col risultato finale di 3-1. La gara sarà sicuramente molto interessante tra due squadre che hanno iniziato il campionato agli antipodi. Basti pensare che la Reggina è seconda a 18 punti mentre il Perugia è ultimo a 4, una differenza dunque di 14 punti e ben 18 posizioni di classifica. (Matteo Fantozzi)

REGGINA PERUGIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Reggina Perugia sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport e su Dazn ed in streaming tramite la piattaforma Helbiz. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Reggina Perugia in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

Per quanto riguarda la seconda emittente, invece, per vedere la sfida in televisione sarà necessario avere una SmartTv oppure un accessorio utile a collegare il dispositivo ad Internet, come Chromecast o Amazon Fire Stick o ancora una consolle come Playstation e Xbox. In alternativa è possibile vedere la partita Reggina Perugia in diretta streaming sul sito ufficiale oppure sulle applicazioni per smartphone e tablet.

PADRONI DI CASA FAVORITI!

La diretta di Reggina Perugia, partita valida per la decima giornata del campionato di Serie B, mette di fronte due squadre che stanno vivendo dei momenti completamente opposti: è per questo motivo che si tratta praticamente di un testa-coda. I padroni di casa infatti si trovano al secondo posto della classifica a quota 18, a -1 dalla vetta, mentre gli ospiti sono ultimi praticamente dall’inizio della stagione. L’esito della sfida in programma sabato 22 ottobre alle ore 14.00 allo Stadio Oreste Granillo sembrerebbe scontato, ma a parlare sarà il campo.

In occasione dello scorso turno, d’altronde, entrambe le squadre sono state sconfitte. La Reggina è caduta in casa del Parma, perdendo il primo posto in classifica. Il Perugia, invece, è stato battuto dal Sudtirol, incassando il quarto ko consecutivo. Un risultato che ha portato anche il tecnico Silvio Baldini a dimettersi dall’incarico. La crisi è dunque sempre più profonda. Adesso di fronte a sé ci sarà un avversario ostico, ma ormai gli umbri non hanno nulla da perdere e tenteranno il tutto per tutto.

PROBABILI FORMAZIONI REGGINA PERUGIA

Per quel che concerne le probabili formazioni della diretta Reggina Perugia, le due squadre non risentono di particolari assenze. I provvedimenti del Giudice Sportivo infatti non le hanno colpite. I padroni di casa dovrebbero dunque cambiare poco. Il tecnico Filippo Inzaghi opterà per il consueto 4-3-3 così strutturato: Colombi; Pierozzi, Cionek, Gagliolo, Di Chiara; Fabbian, Majer, Hernani; Ricci, Menez, Rivas. Per quel che riguarda gli ospiti, invece, la situazione è piuttosto imprevedibile, dato il caos societario che stanno vivendo e l’addio del tecnico Silvio Baldini. In campo dovrebbero comunque andare i consueti titolari delle ultime gare con il modulo del 4-2-3-1: Gori; Paz, Angella, Dell’Orco, Beghetto; Vulic, Santoro; Lisi, Luperini, Olivieri; Di Carmine.

QUOTE REGGINA PERUGIA

Le quote della diretta Reggina Perugia non possono che dare per favorita la squadra di Filippo Inzaghi: andiamo a vedere quelle offerte dall’agenzia di scommesse Eurobet. La vittoria dei padroni di casa, con il segno 1, è proposta a 2.00. Il trionfo degli ospiti, con il segno 2, si trova invece a 4.00. Il pareggio, con il segno X, è fissato infine a 3.20.











