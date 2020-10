Diretta Reggina Pescara/ Streaming video Dazn: per la prima vittoria (Serie B)

DIRETTA REGGINA PESCARA: PER LA PRIMA VITTORIA

Reggina Pescara, in diretta dallo stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria, si gioca alle ore 16.15 di oggi pomeriggio, sabato 3 ottobre. Siamo nel contesto della seconda giornata del campionato di Serie B 2020-2021 e la diretta di Reggina Pescara vedrà uno scenario comune a tante altre partite di questo turno: calabresi e abruzzesi infatti andranno a caccia della prima vittoria stagionale dopo avere esordito con un pareggio, come d’altronde è successo in ben sette partite su dieci nello scorso weekend. Per la precisione, la neopromossa Reggina di Domenico Toscano ha cominciato il proprio cammino con un buon pareggio per 1-1 in casa della Salernitana, mentre il primo risultato a referto per il Pescara di Massimo Oddo è stato il pareggio a reti bianche in casa contro il Chievo. Sbilanciarsi in calcoli e ragionamenti ovviamente per ora non avrebbe senso, meglio piuttosto puntare alla prima vittoria per cominciare a raccogliere punti pesanti per la classifica.

DIRETTA REGGINA PESCARA IN STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

Secondo una modalità ormai consolidata, Reggina Pescara sarà visibile in diretta streaming video oggi pomeriggio su DAZN, la piattaforma digitale riservata agli abbonati che pure in questa stagione detiene i diritti in esclusiva per l’intero campionato di Serie B 2020-2021, cui si aggiungono le immagini in chiaro della diretta tv Rai solamente per una partita ad ogni turno.

PROBABILI FORMAZIONI REGGINA PESCARA

Eccoci ora giunti al momento di scoprire quali saranno le probabili formazioni per Reggina Pescara. I padroni di casa calabresi potrebbero scendere in campo con questo 3-4-1-2 di partenza: Guarna in porta; davanti a lui difesa a tre composta da Rossi, Del Prato e Loiacono; a centrocampo da destra a sinistra Rolando, Crisetig, Folorusho e Liotti; in attacco il trequartista Bellomo in appoggio alle due punte Menez e Lafferty. Quanto al Pescara, possiamo ipotizzare un 4-3-3 con questi possibili titolari: Fiorillo in porta; difensori Balzano, Scognamiglio, Drudi e Masciangelo da destra a sinistra; in mediana il terzetto con Diambo, Valdifiori e Omeonga; tridente offensivo formato infine da Galano, Ceter e Maistro.

PRONOSTICO E QUOTE

Dando infine uno sguardo al pronostico su Reggina Pescara, possiamo osservare che secondo le quote dell’agenzia Snai sono favoriti i padroni di casa. Il segno 1 per la vittoria della Reggina è quotato a 2,15, si sale poi a 3,05 per il segno X che indica il pareggio ed infine fino a 3,75 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di successo esterno da parte del Pescara.



